HUAWEI FreeClip 2: l’eleganza della versione oro rosa arriva in Italia

HUAWEI presenta in Italia le sue nuove FreeClip 2 nell’esclusiva versione oro rosa, una proposta che unisce estetica raffinata, comfort e innovazione. Pensati per San Valentino, questi auricolari non sono semplicemente un dispositivo audio, ma un vero e proprio accessorio di stile destinato a diventare parte integrante della quotidianità di chi li indossa.

Il design open-ear delle FreeClip 2 consente di ascoltare musica o podcast restando sempre consapevoli dell’ambiente circostante, una caratteristica ideale per chi vive la città o pratica sport all’aperto. Ogni auricolare pesa solo 5,1 grammi, e la loro struttura a clip flessibile si adatta in modo naturale senza esercitare pressione sull’orecchio. Il comfort è tale che, dopo un’intera giornata di utilizzo, si può quasi dimenticare di averli addosso.

L’autonomia rappresenta un altro punto di forza: fino a 9 ore di riproduzione continua, che diventano 38 ore complessive con la custodia di ricarica. Le FreeClip 2 supportano la ricarica rapida e quella wireless, sono resistenti all’acqua e alla polvere (certificazione IP57) e offrono una durabilità pensata per accompagnare senza interruzioni le giornate più intense.

Ma l’aspetto che rende queste cuffie davvero uniche è la collaborazione con Les Néréides, brand francese di gioielleria di alta gamma. Per il lancio italiano, infatti, Huawei e la maison parigina hanno creato charm esclusivi che trasformano gli auricolari in un gioiello personalizzabile. Ispirati alla natura e all’eleganza femminile, i tre charm disponibili evocano tre temi distinti.

Il primo, Cherry Blossom, è un omaggio alla delicatezza dei fiori di ciliegio e alla loro bellezza effimera. Il secondo, Cherries, richiama la vitalità estiva e la gioia dei momenti condivisi. Infine, Iris, la proposta più artistica, riprende i celebri fiori di Vincent van Gogh in toni blu sofisticati, simbolo di fascino e raffinatezza senza tempo.

Le FreeClip 2 oro rosa sono già disponibili sul mercato al prezzo di €199. In occasione del lancio è previsto uno sconto di €20 utilizzando un codice promozionale dedicato. Inoltre, per San Valentino, Huawei ha pensato a un’edizione speciale “pacchetto coppie”: acquistando due paia di auricolari, si riceve in omaggio un set di charm Les Néréides, fino a esaurimento scorte.

A completare l’offerta, il servizio Huawei Loss Care consente di acquistare un auricolare di ricambio a metà prezzo entro 12 mesi in caso di smarrimento o danneggiamento. Gli utenti che scelgono lo store ufficiale del brand beneficiano anche di spedizione rapida, assistenza post-vendita e possibilità di pagamento in tre rate senza interessi.