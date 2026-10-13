Huawei lancia in Italia la Serie WATCH 6 e il nuovo MatePad Pro 12: tecnologia per la quotidianità

Huawei presenta in Italia la Serie WATCH 6 e MatePad Pro 12: design raffinato, funzionalità smart e benessere in dispositivi pensati per produttività e sport.

Huawei amplia il suo ecosistema in Italia con due novità di spicco: la Serie HUAWEI WATCH 6 e il nuovo MatePad Pro 12 pollici, dispositivi progettati per integrarsi con naturalezza nella vita di tutti i giorni e offrire unʼesperienza completa tra produttività, creatività, sport e benessere.

Il nuovo tablet HUAWEI MatePad Pro 12" si distingue per il profilo ultra-sottile di soli 4,7 mm e pesa appena 454 grammi, rendendolo ideale per chi desidera elevata portabilità, efficienza e stile. Proposto nella nuance blu, il design minimalista e la finitura luminosa valorizzano lʼarmonia estetica, mentre lʼarchitettura interna a tre strati migliora la resistenza del 50% rispetto alla generazione precedente.

Il display OLED PaperMatte da 12 pollici assicura un'esperienza visiva senza riflessi con una riduzione del 30% rispetto ai modelli precedenti, una risoluzione 3K e una luminosità di picco fino a 1.600 nit. Lʼampio schermo FullView con cornici da 3,55 mm e refresh rate fino a 144 Hz facilita il multitasking, la lettura e la scrittura anche in movimento.

Grazie a strumenti come HUAWEI Notes, lʼinterconnesione cross-OS e accessori premium tra cui HUAWEI M-Pencil Pro e Glide Keyboard, il MatePad Pro 12" nasce per supportare ogni fase della produttività digitale e della creatività, dalla raccolta dati alla creazione di contenuti e collaborazione tra dispositivi.

Huawei porta anche al polso il connubio di tecnologia, stile e benessere con la nuova Serie WATCH 6, disponibile nei modelli WATCH 6 e WATCH 6 Pro. Il modello da 42 mm, con appena 38 grammi di peso e spessore di 10,2 mm, è il più leggero della storia degli smartwatch Huawei, mentre la variante da 46 mm si distingue per la cassa in acciaio inossidabile. Lʼinnovativo Arcglow Design e il cinturino EasyCross garantiscono comfort e traspirabilità anche durante l'uso intenso.

La versione WATCH 6 Pro si distingue ulteriormente: la declinazione da 46 mm in Space Edition fonde lunetta in ceramica nera e dettagli dorati, mentre il Pro da 43 mm è il primo smartwatch della serie completamente realizzato in ceramica Nano-Tech, anche nel cinturino.

Sul fronte benessere, la serie introduce un migliorato sistema di monitoraggio con accesso rapido Health Glance, capace di rilevare 11 parametri tra salute generale, endocrina, cardiovascolare e respiratoria in un solo tocco. Le nuove funzioni offrono consigli personalizzati basati su trend evolutivi e un quadrante Dieta per monitorare alimentazione, attività fisica, sonno e umore, con lʼobiettivo di favorire una routine più equilibrata.

Tra le novità, la gesture tramite rotazione del polso rende ancora più intuitiva la navigazione, affiancata a touch e swipe, mentre la comunicazione tramite eSIM assicura indipendenza dallo smartphone durante sport od eventi quotidiani. La serie supporta pagamenti contactless via Curve Pay e oltre 100 modalità di allenamento, con la nuova app Expedition pensata per gli amanti dellʼoutdoor.

Il MatePad Pro 12" è disponibile nello store ufficiale nella colorazione blu al prezzo di 1.299 euro, con sconti e accessori inclusi fino al 16 novembre, mentre la Serie WATCH 6 parte da 449 euro con promozioni valide fino al 23 novembre. Entrambi i prodotti sono coperti dal servizio HUAWEI Care Pass che prevede sostituzioni gratuite di schermo, batteria e cover posteriore entro due anni, insieme a opzioni di assistenza rapida post-vendita e diritto di recesso gratuito entro 14 giorni.

Lʼe-commerce del brand inoltre offre spedizione rapida gratuita, pagamenti online sicuri anche rateizzabili senza interessi, un servizio clienti dedicato e promozioni esclusive, confermandosi punto di riferimento per chi cerca tecnologia avanzata, cura per il benessere e semplicità di utilizzo nella vita quotidiana.