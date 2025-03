Husqvarna Scalar WP: l’abbigliamento perfetto per ogni avventura in moto

Husqvarna ridefinisce il concetto di abbigliamento da viaggio con la linea Scalar WP, pensata per i motociclisti che desiderano comfort, protezione e versatilità in ogni stagione. Perfettamente abbinata ai modelli Norden 901 e Norden 901 Expedition, questa collezione combina materiali di alta qualità, soluzioni tecniche all’avanguardia e un design raffinato, offrendo un’esperienza di guida senza compromessi.

La giacca Scalar WP rappresenta il massimo della protezione e della funzionalità per affrontare qualsiasi condizione climatica. Dotata di una membrana 3L-Hydratex® antivento, impermeabile e rimovibile, garantisce un comfort straordinario in ogni situazione. Le protezioni SEEFLEX™ CE Level-2 su spalle e gomiti, unite all’inserto per il paraschiena SEESOFT™ CE Level-2, assicurano il massimo livello di sicurezza. Grazie a numerose tasche, ampie aperture di aerazione e una fodera interna in mesh integrale, questa giacca è l’ideale per ogni avventura. La presenza di una giacca termica rimovibile la rende perfetta per tutte le stagioni.

I pantaloni Scalar WP sono realizzati in resistente Cordura Ripstop, un materiale che offre un’eccellente combinazione di protezione e libertà di movimento. Dotati di ampie aperture di aerazione sulle cosce, zip di unione sia corta che lunga e regolazioni su girovita e caviglie, questi pantaloni garantiscono il massimo del comfort, adattandosi alle esigenze di ogni motociclista.

I guanti Scalar sono leggeri, ventilati e incredibilmente confortevoli, ideali per le avventure su due ruote. La combinazione di pelle di alta qualità e inserti in TPR su nocche e palmo assicura una protezione eccellente, senza compromettere la sensibilità sulla manopola, elemento essenziale per una guida precisa e sicura.

Gli stivali Scalar GORE-TEX garantiscono massima protezione e comfort in qualsiasi condizione atmosferica. La membrana GORE-TEX® impermeabile e la suola Vibram antiscivolo offrono stabilità e sicurezza su ogni terreno. Le protezioni in TPU e il rinforzo per la leva del cambio completano un prodotto pensato per le lunghe avventure su due ruote.

A completare l’equipaggiamento perfetto per ogni viaggio, il casco BELL MX-9 ADV MIPS® è un’opzione ideale sia per i percorsi più impegnativi che per l’asfalto cittadino. La calotta in materiale termoplastico, disponibile in tre misure, è progettata per garantire leggerezza e resistenza. L’imbottitura Comfort Ionic+™, antimicrobica, rimovibile e lavabile, assicura freschezza e igiene anche nelle condizioni più estreme. Il sistema di ventilazione Velocity Flow Ventilation™ favorisce una circolazione d’aria ottimale, mentre la visiera Nutrafog offre protezione antiappannante, antigraffio e totale resistenza ai raggi UV.

La collezione Scalar WP e il casco BELL MX-9 ADV MIPS® rappresentano la perfetta sintesi tra eleganza, protezione e performance. Progettati per affrontare qualsiasi viaggio, dal più breve al più avventuroso, questi capi sono la scelta ideale per i motociclisti che vogliono vivere l’avventura senza compromessi.