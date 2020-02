Hypermotard e HP Corse: con EVOXTREME la passione si tinge di rosso

Una moto dalle linee essenziali, con un look aggressivo e dal carattere esplosivo. Solo DUCATI Hypermotard 950 sa interpretare al suo massimo lo spirito originale delle motard da competizione senza mai dimenticare la propria anima sportiva.

A questa moto estrema e al suo motore Testastretta 11° da 114 cv HP CORSE ha dedicato lo scarico EVOXTREME.

EVOXTREME

Il doppio scarico EVOXTREME per la Ducati Hypermotard 950 ridisegna completamente e dona personalità alla parte posteriore della moto di Borgo Panigale aggiungendo aggressività e cattiveria. Evoxtreme è uno scarico dalla forma e dal design pulito. ll corpo silenziatore ha forma irregolare e va a restringersi verso il raccordo senza far ricorso a saldature.

Il fondello è in fibra di carbonio con profilo “tagliato” nella parte che va a incontrare il corpo metallico per un risultato finale assolutamente suggestivo. Raccordo slip-on, logo inciso al laser, la creazione bolognese è disponibile in titanio, acciaio satinato e acciaio nero.

Sviluppato nel Centro R&D di Bologna, testato al banco prova e poi in pista, Evoxtreme è immaginato per esaltare i tratti estetici e la potenza della Hypermotard 950 che guadagna non soltanto in agilità, ma anche in coppia e prestazioni, in particolare ai bassi e medi regimi.

Omologato euro 4, sulla Ducati Hypermotard 950 lo scarico Evoxtreme è disponibile “doppio” nella versione short da 260 mm.

