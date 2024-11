Hyundai e Kia rivoluzionano il lavoro industriale con il robot indossabile “X-ble Shoulder”

Hyundai e Kia hanno presentato l’X-ble Shoulder, un innovativo robot indossabile progettato per migliorare la sicurezza e l’efficienza dei lavoratori nei settori industriali. Questo dispositivo, sviluppato dal Robotics LAB delle due aziende, rappresenta un passo avanti significativo nella tecnologia dei robot indossabili, offrendo supporto agli arti superiori per ridurre lo sforzo muscolare e prevenire lesioni muscoloscheletriche.

L’X-ble Shoulder è stato svelato al Wearable Robot Tech Day, tenutosi presso lo Hyundai Motorstudio di Goyang, vicino a Seoul. Il nome “X-ble” combina il simbolo del potenziale infinito “X” con “able”, a sottolineare la capacità di realizzare qualsiasi obiettivo. Questo robot segna l’inizio di una gamma che si espanderà ulteriormente nei prossimi anni.

Il dispositivo si distingue per la capacità di alleviare il carico sulle spalle fino al 60% e di ridurre l’attività muscolare del deltoide fino al 30%, migliorando il comfort e la qualità della vita dei lavoratori. Ideale per lavori che richiedono movimenti sopra il livello delle spalle, è realizzato con materiali resistenti e leggeri, come compositi in carbonio, garantendo sicurezza e durata.

L’X-ble Shoulder utilizza un modulo di compensazione muscolare brevettato, che genera forza assistiva senza l’uso di sistemi motorizzati o batterie. Questa scelta non solo riduce i costi di manutenzione ma rende il robot più leggero e sicuro per un uso continuativo. Disponibile in due versioni, base e regolabile, il robot si adatta a diversi ambienti lavorativi, offrendo una forza assistiva fino a 3,7 kgf.

Con un peso di soli 1,9 kg e una lunghezza regolabile tra 406 mm e 446 mm, il dispositivo garantisce piena libertà di movimento del braccio da 0 a 180 gradi, senza ostacolare le attività lavorative.

Hyundai e Kia stanno sviluppando ulteriori dispositivi nella linea X-ble. Tra questi, l’X-ble Waist, progettato per supportare la schiena durante il sollevamento di carichi pesanti, e l’X-ble MEX, destinato alla riabilitazione motoria.

L’azienda prevede di estendere l’applicazione dell’X-ble Shoulder oltre il settore automotive, esplorando ambiti come edilizia, cantieristica navale, aviazione e agricoltura. Dopo il lancio sul mercato interno, Hyundai e Kia puntano a espandersi globalmente, mirando a mercati strategici come Europa e Nord America entro il 2026.

Secondo le proiezioni, il mercato dei robot indossabili, stimato a 2,55 miliardi di dollari nel 2024, potrebbe raggiungere un valore di 10,25 miliardi di dollari entro il 2029, con un tasso di crescita annuo composto del 32%. Hyundai e Kia aspirano a posizionarsi come leader in questo settore in forte espansione.

L’X-ble Shoulder è il risultato di anni di test e miglioramenti basati sul feedback di 300 lavoratori che hanno partecipato a una prova pilota tra il 2022 e il 2024. Le osservazioni degli utenti, relative a facilità d’uso, comfort, libertà di movimento e forza assistiva regolabile, sono state incorporate nel design finale per creare un prodotto che risponde alle esigenze reali del mercato.

Dong Jin Hyun, Vice Presidente e Head of Robotics LAB di Hyundai e Kia, ha dichiarato: “In futuro, il nostro obiettivo è espandere la disponibilità dei robot indossabili, creando prodotti che migliorino la vita quotidiana delle persone e superino i limiti tecnologici.”

Con l’X-ble Shoulder, Hyundai e Kia non stanno solo trasformando il mondo del lavoro industriale, ma stanno gettando le basi per un futuro in cui tecnologia e sicurezza lavorano insieme per migliorare la vita delle persone.