Hyundai punta al cielo: la mobilità si trasforma con Advanced Air Mobility

Hyundai segna un passo decisivo nella trasformazione della mobilità, estendendo la propria vision ben oltre la strada e abbracciando le nuove frontiere del volo urbano sostenibile. Il gruppo sudcoreano accelera verso un ecosistema intermodale, elettrico e connesso, capace di ridurre congestione e tempi di percorrenza nelle grandi aree urbane grazie alla Advanced Air Mobility (AAM).

Tutto ha origine nel 2019 con la creazione della divisione Urban Air Mobility, affidata all'esperto ingegnere aeronautico Jaiwon Shin, da anni protagonista alla NASA in ambito ricerca e sviluppo sull'aviazione. Questo primo impulso ha subito mostrato le ambizioni di Hyundai in un mercato dal potenziale stimato di 1,5 trilioni di dollari nei prossimi vent'anni. Già al CES 2020 di Las Vegas, la casa presenta il suo primo concept di air taxi, S-A1, nato attorno a quattro pilastri fondamentali: sicurezza, silenziosità, accessibilità e centralità dell'esperienza passeggero.

La vera svolta arriva con la nascita di Supernal, spin-off con base a Washington D.C., che guida lo sviluppo della mobilità aerea avanzata sfruttando le competenze di oltre 50 aziende affiliate, dalla componentistica alla robotica, e partnership con realtà globali come Microsoft, Rolls-Royce e Hyundai Engineering & Construction. L'obiettivo è essere leader nella progettazione di tutto l'ecosistema: dai velivoli alle infrastrutture, passando per i nuovi servizi digitali.

Il concept più recente, S-A2, si è svelato al CES 2024 e rappresenta la sintesi dell'esperienza Hyundai nell'automotive e nel design sostenibile. Configurato per un pilota e quattro passeggeri, S-A2 impiega otto rotori orientabili, un'architettura elettrica distribuita e una coda a V distintiva. La struttura sfrutta materiali come fibra di carbonio e termoplastiche riciclabili, arricchiti da rivestimenti in pelle vegetale e legno sostenibile. S-A2 promette voli fino a 190 km/h a un'altitudine di circa 450 metri e copre tratte tra 40 e 65 chilometri, ideali per la mobilità urbana rapida.

I vantaggi non si fermano all'efficienza: S-A2 opera a 65 dB durante decollo e atterraggio, e a soli 45 dB in volo orizzontale, valore simile a quello di una biblioteca, garantendo così un comfort acustico rivoluzionario. La sicurezza risponde agli standard dell'aviazione commerciale, grazie alla ridondanza completa dei sistemi critici e batterie modulari che permettono aggiornamenti futuri. Circa 600 persone lavorano allo sviluppo del progetto, che potrà contare sulle capacità produttive su larga scala di Hyundai all'avvio del servizio.

Avanzando oltre la progettazione dei velivoli, Hyundai pensa a un vero ecosistema integrato. Al CES 2024, Supernal ha presentato il suo vertiporto, infrastruttura strategica per i servizi di volo urbano, progettata per integrarsi perfettamente nel tessuto cittadino grazie a spazi ridotti del 60% rispetto agli eliporti tradizionali. L'idea è di offrire un'esperienza di viaggio seamless gestita via app, dalla prenotazione del volo fino all'ultimo miglio su mezzi micromobili elettrici, in un sistema davvero intermodale. Ogni mercato potrà adattarsi alle esigenze locali, plasmando soluzioni su misura per città come Tokyo o Los Angeles.



