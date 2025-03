I Cesaroni tornano su Canale 5: al via le riprese della settima stagione

Dopo anni di attesa, una delle serie più amate dal pubblico italiano sta per fare il suo grande ritorno. Lunedì 17 marzo prenderanno ufficialmente il via le riprese de “I Cesaroni – Il ritorno”, la settima stagione della celebre fiction di Canale 5, una coproduzione Publispei-RTI prodotta da Verdiana Bixio.

Un nome che non ha bisogno di presentazioni è quello di Claudio Amendola, volto storico della serie, che questa volta non solo tornerà nei panni del protagonista, ma sarà anche alla regia del progetto. La storia sarà nuovamente ambientata nel quartiere della Garbatella, luogo simbolo che ha fatto da sfondo alle vicende della famiglia allargata più amata d’Italia.

Tra le grandi attese di questa stagione c’è la riapertura della storica bottiglieria dei Cesaroni, punto di riferimento per i personaggi e cuore pulsante della narrazione. Il pubblico potrà ritrovare vecchi amici e scoprire nuove dinamiche che promettono colpi di scena e situazioni inaspettate.

Alla scrittura della nuova stagione hanno lavorato Giulio Calvani, Valerio Cilio, Federico Favot e Francesca Primavera, un team di sceneggiatori che si prefigge di mantenere intatta l’anima della serie, arricchendola con nuovi sviluppi e sorprese.

Non resta che attendere la messa in onda su Canale 5 per scoprire come si evolveranno le vicende della famiglia Cesaroni, pronta a regalare ancora una volta emozioni e sorrisi agli affezionati spettatori.