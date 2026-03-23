Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

I CLIFFORDS si aggiungono alla lineup degli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026: apriranno il concerto di Florence and The Machine

Published

L’edizione 2026 degli I-DAYS Milano Coca-Cola continua ad arricchirsi di nuovi nomi. È stato infatti annunciato l’ingresso nella lineup dei CLIFFORDS, una delle band più promettenti della nuova ondata indie rock e alt-pop irlandese. Il gruppo, guidato dalla voce magnetica di Iona Lynch, salirà sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro venerdì 3 luglio 2026, in apertura a Florence and The Machine, per quella che si prospetta una serata di grande musica e suggestioni sonore. I biglietti sono già disponibili sui principali circuiti di vendita: Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Originari di Cork, i CLIFFORDS sono tra i nomi più interessanti della scena britannica e irlandese contemporanea. Dopo l’uscita dell’EP Salt of the Lee, ispirato al fiume che attraversa la loro città e simbolo del forte legame con le proprie radici, la band ha intrapreso un’intensa attività live che li ha portati su alcuni dei palchi più importanti del Regno Unito e d’Irlanda. Il loro recente singolo “Marsh”, pubblicato nel novembre scorso, ha confermato la loro capacità di unire atmosfere sognanti e sonorità graffianti, consolidando un’identità musicale riconoscibile e contemporanea.

Non è un caso che Billboard li abbia inseriti tra gli “Artist to Watch UK & Ireland 2025”. L’apprezzamento della critica internazionale è arrivato anche dalle frequenze di BBC Radio 1, BBC 6 Music e Radio X, mentre la loro partecipazione al Glastonbury Festival 2025 ha confermato la rapida crescita del gruppo e il suo potenziale nel panorama alternativo europeo.

L’arrivo dei CLIFFORDS contribuisce ulteriormente ad arricchire una lineup già stellare. In cartellone compaiono infatti alcuni tra i più grandi nomi della scena musicale mondiale: Florence + The Machine, System of a Down, Queens of the Stone Age, Acid Bath, Foo Fighters, Idles, Fat Dog, David Guetta, Maroon 5, A$AP Rocky e Tonypitony. Un programma che conferma ancora una volta come gli I-DAYS siano diventati un punto di riferimento imprescindibile per la musica dal vivo in Italia.

Dal 1999 a oggi, questo evento – nato come Independent Days Festival – ha ospitato alcune delle leggende più autorevoli del panorama internazionale, tra cui Arcade Fire, Arctic Monkeys, Green Day, Imagine Dragons, Muse, Pearl Jam, Radiohead e The Killers. Negli ultimi anni, l’edizione milanese ha continuato a crescere fino a battere più volte ogni record di presenze: oltre 320.000 spettatori nel 2023, superati nel 2024 con più di 420.000.

Anche il 2025 è stato un anno di trionfi: tra i protagonisti Justin Timberlake, Dua Lipa, Duran Duran, Linkin Park, Olivia Rodrigo e Post Malone, in una sequenza di concerti che ha messo in luce la capacità degli I-DAYS di unire generazioni e generi musicali diversi, dal pop al metal, dall’indie al rock.

Il calendario 2026 si preannuncia dunque come un nuovo punto di riferimento per il panorama dei festival europei. L’appuntamento con i CLIFFORDS e Florence + The Machine del 3 luglio sarà una delle tappe più attese, un connubio di fascino, intensità e sound ricercato che promette di incantare Milano.

Con una storia ventennale di successi e un’evoluzione costante, gli I-DAYS Milano Coca-Cola si confermano la manifestazione più prestigiosa della musica live in Italia, capace di unire superstar internazionali e nuove promesse, offrendo ogni anno al pubblico esperienze indimenticabili e un palco che guarda sempre al futuro.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Motori

Honda svela a Motodays 2026 le nuove CRF300L RED EDITION e SH in livrea HRC

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Motori

Mario Isola nuovo direttore generale di ACI Sport: “Un top player per un nuovo corso dell’automobilismo italiano”

Spettacolo

Roberto Molinelli dirige l’orchestra per Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma al Festival di Sanremo 2026

Società

Giustizia, il piccolo Domenico, Rogoredo: i temi di “Dritto e Rovescio” in onda domani sera su Retequattro

Spettacolo

Mannarino annuncia “Primo Amore”: il nuovo album in uscita l’8 maggio

Motori

Hyundai protagonista alla Acea Run Rome The Marathon 2026: energia e innovazione lungo le strade della Capitale

Spettacolo

“Gina Lollobrigida. Diva contesa”: la prima docu-serie italiana originale di HBO Max

Spettacolo

Rob annuncia “La mia storia in tour”: prime date live dopo la vittoria a X Factor 2025

Spettacolo

Ditonellapiaga annuncia il tour estivo 2026 e il nuovo album “Miss Italia”

Tecnologia

Samsung punta a rivoluzionare la condivisione file tra dispositivi

Tecnologia

LG StanbyME 2: nuovi accessori per uno schermo portatile ancora più versatile e smart

Spettacolo

Amedeo Minghi entra nel roster di DM Produzioni e annuncia il nuovo tour 2026
Vasari e Roma

Società

Vasari e la Maniera Moderna a Roma

Spettacolo

Netflix porta “Assassin’s Creed” a Cinecittà: una nuova conferma del prestigio internazionale degli Studi

Motori

Microlino e BEN unite per una nuova era della micro-mobilità elettrica in Europa

Società

Milano Design Week 2026: Etereo protagonista con quattro collezioni tra arte, materia e design contemporaneo

Motori

Opel torna alle monoposto: debutto in Formula E 2026-2027

Spettacolo

Myles Smith annuncia il nuovo album “My Mess, My Heart, My Life” e un’unica data in Italia

Tecnologia

IA agentica: la nuova frontiera della sicurezza secondo Cisco Talos

Motori

MAK amplia la gamma KULT: nuova misura 8.5×20 dedicata alla BMW iX3

Spettacolo

K-pop is Coming: il tour che accende l’Italia con ritmo, energia e spettacolo

Spettacolo

I CLIFFORDS si aggiungono alla lineup degli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026: apriranno il concerto di Florence and The Machine

Società

“Quarta Repubblica – Speciale Referendum”: Nicola Porro in diretta su Retequattro

Spettacolo

ADRIANA: ci porta nel suo mondo pieno di energia con “PRESA BENE”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Mannarino annuncia “Primo Amore”: il nuovo album in uscita l’8 maggio

A cinque anni dall’ultimo progetto discografico, Mannarino torna con un nuovo lavoro che segna un punto di svolta nel suo percorso artistico. “Primo Amore”...

51 minuti ago

Spettacolo

“Gina Lollobrigida. Diva contesa”: la prima docu-serie italiana originale di HBO Max

HBO Max ha svelato il trailer ufficiale di “Gina Lollobrigida. Diva contesa”, la sua prima docu-serie originale italiana, che debutterà in esclusiva sulla piattaforma...

54 minuti ago

Spettacolo

Rob annuncia “La mia storia in tour”: prime date live dopo la vittoria a X Factor 2025

Dopo un 2025 che l’ha vista trionfare a X Factor e debuttare con grande energia sulla scena pop-rock italiana, rob, nome d’arte di Roberta...

55 minuti ago

Spettacolo

Ditonellapiaga annuncia il tour estivo 2026 e il nuovo album “Miss Italia”

Sulla scia del successo di “Che fastidio!”, al primo posto della classifica EarOne Airplay come brano più ascoltato in radio e in tv per...

2 ore ago