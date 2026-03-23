I CLIFFORDS si aggiungono alla lineup degli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026: apriranno il concerto di Florence and The Machine

L’edizione 2026 degli I-DAYS Milano Coca-Cola continua ad arricchirsi di nuovi nomi. È stato infatti annunciato l’ingresso nella lineup dei CLIFFORDS, una delle band più promettenti della nuova ondata indie rock e alt-pop irlandese. Il gruppo, guidato dalla voce magnetica di Iona Lynch, salirà sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro venerdì 3 luglio 2026, in apertura a Florence and The Machine, per quella che si prospetta una serata di grande musica e suggestioni sonore. I biglietti sono già disponibili sui principali circuiti di vendita: Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Originari di Cork, i CLIFFORDS sono tra i nomi più interessanti della scena britannica e irlandese contemporanea. Dopo l’uscita dell’EP Salt of the Lee, ispirato al fiume che attraversa la loro città e simbolo del forte legame con le proprie radici, la band ha intrapreso un’intensa attività live che li ha portati su alcuni dei palchi più importanti del Regno Unito e d’Irlanda. Il loro recente singolo “Marsh”, pubblicato nel novembre scorso, ha confermato la loro capacità di unire atmosfere sognanti e sonorità graffianti, consolidando un’identità musicale riconoscibile e contemporanea.

Non è un caso che Billboard li abbia inseriti tra gli “Artist to Watch UK & Ireland 2025”. L’apprezzamento della critica internazionale è arrivato anche dalle frequenze di BBC Radio 1, BBC 6 Music e Radio X, mentre la loro partecipazione al Glastonbury Festival 2025 ha confermato la rapida crescita del gruppo e il suo potenziale nel panorama alternativo europeo.

L’arrivo dei CLIFFORDS contribuisce ulteriormente ad arricchire una lineup già stellare. In cartellone compaiono infatti alcuni tra i più grandi nomi della scena musicale mondiale: Florence + The Machine, System of a Down, Queens of the Stone Age, Acid Bath, Foo Fighters, Idles, Fat Dog, David Guetta, Maroon 5, A$AP Rocky e Tonypitony. Un programma che conferma ancora una volta come gli I-DAYS siano diventati un punto di riferimento imprescindibile per la musica dal vivo in Italia.

Dal 1999 a oggi, questo evento – nato come Independent Days Festival – ha ospitato alcune delle leggende più autorevoli del panorama internazionale, tra cui Arcade Fire, Arctic Monkeys, Green Day, Imagine Dragons, Muse, Pearl Jam, Radiohead e The Killers. Negli ultimi anni, l’edizione milanese ha continuato a crescere fino a battere più volte ogni record di presenze: oltre 320.000 spettatori nel 2023, superati nel 2024 con più di 420.000.

Anche il 2025 è stato un anno di trionfi: tra i protagonisti Justin Timberlake, Dua Lipa, Duran Duran, Linkin Park, Olivia Rodrigo e Post Malone, in una sequenza di concerti che ha messo in luce la capacità degli I-DAYS di unire generazioni e generi musicali diversi, dal pop al metal, dall’indie al rock.

Il calendario 2026 si preannuncia dunque come un nuovo punto di riferimento per il panorama dei festival europei. L’appuntamento con i CLIFFORDS e Florence + The Machine del 3 luglio sarà una delle tappe più attese, un connubio di fascino, intensità e sound ricercato che promette di incantare Milano.

Con una storia ventennale di successi e un’evoluzione costante, gli I-DAYS Milano Coca-Cola si confermano la manifestazione più prestigiosa della musica live in Italia, capace di unire superstar internazionali e nuove promesse, offrendo ogni anno al pubblico esperienze indimenticabili e un palco che guarda sempre al futuro.