ph. Elizabeth Miranda

Spettacolo

I-DAYS 2026: arrivano i FOO FIGHTERS

Published

I Foo Fighters tornano in Italia per un evento unico ed esclusivo: la band guidata da Dave Grohl sarà protagonista domenica 5 luglio 2026 all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano nell’ambito degli I-Days Milano 2026. Sarà l’unica tappa italiana del loro nuovo tour mondiale, il “Take Cover Tour 2026”, che segna una nuova fase nella carriera del gruppo simbolo del rock americano.

A condividere il palco con loro due band che rappresentano il volto più energico della scena internazionale: gli IDLES e i FAT DOG. I primi, capitanati da Joe Talbot, sono una delle realtà più influenti dell’heavy post-punk britannico e porteranno il sound e la potenza del loro ultimo album “Tangk”, un lavoro più melodico ed elettronico, costruito su canzoni d’amore viscerali e imperfette. I secondi, una delle formazioni emergenti più travolgenti degli ultimi anni, combinano elementi di electro-punk, techno e rock’n’roll generando, come li descrive la critica, “musica da urlare dentro un cuscino”, un’esperienza sonora al limite tra euforia e follia.

I biglietti per il concerto saranno disponibili in prevendita sull’app I-DAYS dalle ore 10:00 di giovedì 13 novembre, su My Live Nation dalle ore 15:00 dello stesso giorno e in vendita generale dalle ore 10:00 di venerdì 14 novembre sui circuiti principali Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Il ritorno dei Foo Fighters in Italia coincide con un momento speciale della loro carriera. La band festeggia il 30° anniversario dell’album d’esordio e negli ultimi mesi ha pubblicato due nuovi singoli inediti – “Today’s Song” e “Asking for a Friend” – che anticipano nuova musica dopo l’apprezzato “But Here We Are” del 2023. Il nuovo tour mondiale segue la serie di spettacoli del 2024, “Everything or Nothing at All”, acclamata dalla stampa internazionale per la sua potenza ed emozione: “intensità emozionante” secondo il Guardian e la conferma, per l’Evening Standard, che i Foo Fighters restano “i re indiscussi del rock da stadio”.

Con questa data, i Foo Fighters si inseriscono nel già ricco calendario dell’edizione 2026 degli I-Days Milano, che vedrà sul palco anche Florence + The Machine (3 luglio, Ippodromo Snai San Siro), System of a Down, Queens of the Stone Age e Acid Bath (6 luglio, Ippodromo Snai La Maura). Un cast imponente che conferma l’evento come la concert series più importante d’Italia.

Nati nel 1999 come Independent Days Festival, gli I-Days hanno accolto negli anni i più grandi nomi della scena mondiale: da Green Day a Radiohead, da Pearl Jam a Muse, fino a Metallica, Lana Del Rey, Doja Cat, Tedua e Stray Kids. Negli ultimi anni il festival ha costantemente battuto record di presenze: oltre 420.000 spettatori nel 2024 e una rinnovata affluenza record anche nel 2025 con artisti come Justin Timberlake, Dua Lipa, Duran Duran, Linkin Park, Olivia Rodrigo e Post Malone, a conferma della sua straordinaria capacità di unire generazioni e stili musicali diversi.

L’edizione 2026 si preannuncia dunque come un nuovo capitolo di successi, dove il rock torna protagonista assoluto e Milano diventa ancora una volta il palcoscenico più ambito dagli amanti della musica dal vivo.

 

