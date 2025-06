I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: Si è aperta ieri sera l’edizione 2025 con JUSTIN TIMBERLAKE

Dopo 18 anni dall’ultimo concerto italiano, Justin Timberlake è tornato ad esibirsi davanti a una folla di 30.000 spettatori all’Ippodromo Snai San Siro, inaugurando gli attesissimi I-Days Milano Coca-Cola edizione 2025. Timberlake ha offerto una vera e propria masterclass del pop, esibendosi in una scaletta di oltre un’ora e mezza, accompagnato dai Tennessee Kids, una band di 17 elementi. Durante il concerto, i fan hanno potuto cantare a squarciagola successi come “Mirrors”, “Cry me a River” e “Can’t Stop the Feeling”. L’energia della serata è stata scaldata dall’apertura dell’artista norvegese Dagny.

Gli I-Days Milano Coca-Cola, celebrazione annuale della musica live a Milano, confermano la città come capitale degli eventi musicali in Italia. Nei prossimi appuntamenti, la line-up si arricchisce di nomi come Dua Lipa, che si esibirà il 7 giugno all’Ippodromo Snai La Maura supportata da Alessi Rose, e Duran Duran, che torneranno in scena il 20 giugno, 40 anni dopo la loro prima storica performance italiana al Festival di Sanremo.

Un’altra data imperdibile sarà quella del 24 giugno, quando i Linkin Park saliranno sul palco per l’unica tappa italiana del loro “From Zero World Tour”, preceduti da Spiritbox, Jimmy Eat World e JPEGMAFIA. L’estate musicale milanese sarà ulteriormente arricchita dalle esibizioni di Olivia Rodrigo e Post Malone, che chiuderanno l’evento rispettivamente il 15 luglio e il 27 agosto, entrambi all’Ippodromo Snai San Siro.

Gli I-Days Milano Coca-Cola si impegnano non solo nella qualità musicale ma anche nel ridotto impatto ambientale. Il festival ha rinnovato il suo impegno eco-sostenibile collaborando con Alayan per ridurre le emissioni tramite tecnologie eco-friendly, come impianti fotovoltaici e generatori di ultima generazione. Inoltre, iniziative come I-Recycle incoraggiano il riciclo corretto durante il festival, supportate da partner come Coca-Cola, Coripet e CIAL.

Infine, il festival è anche un incontro tra musica e arte grazie alla collaborazione con Cracking Art, che arricchisce l’evento con opere iconiche che sottolineano il rapporto tra arte e sostenibilità ambientale.