I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Published

L’edizione 2025 degli I-DAYS MILANO COCA-COLA si è confermata un punto di riferimento imprescindibile per gli amanti della musica in Italia. Con sei appuntamenti musicali che hanno richiamato oltre 250 mila spettatori, di cui 30 mila provenienti dall’estero, l’evento ha nuovamente posto Milano al centro della scena musicale internazionale.

Il festival, tenutosi presso l’Ippodromo Snai San Siro e l’Ippodromo Snai La Maura, ha vantato prestazioni eccezionali di artisti come Justin Timberlake, Dua Lipa, Linkin Park, Duran Duran, Olivia Rodrigo e Post Malone. L’evento non solo ha riunito un cast di artisti di alto livello, ma li ha anche visti battere i loro personali record di presenze in Italia.

Justin Timberlake ha inaugurato l’edizione con l’unica data italiana del suo tour mondiale, segnando un record personale di presenze con oltre 30 mila fan. A seguire, Dua Lipa ha incantato circa 70 mila spettatori con la sua unica esibizione italiana. I Duran Duran hanno celebrato i loro 40 anni di successi davanti a 20 mila persone. La performance di Linkin Park ha visto l’attesa partecipazione di 78.500 fan, un sold-out che ha messo in luce l’emozione del ritorno in Italia della band, mentre Olivia Rodrigo ha affascinato 27 mila fan con la sua musica innovativa. Infine, la stagione musicale è stata chiusa da Post Malone, che ha portato 25.000 appassionati a Milano con il suo “BIG ASS WORLD TOUR.”

L’edizione del 2025 non si è solo limitata a performance musicali mozzafiato ma ha anche enfatizzato il suo impegno per l’ambiente. Con iniziative come l’uso di tecnologie eco-friendly e l’iniziativa I-Recycle per la raccolta differenziata, gli I-DAYS MILANO COCA-COLA hanno segnato un passo avanti verso un’esperienza di spettacolo più sostenibile. Inoltre, la collaborazione con la Cracking Art ha portato un’ondata artistica nei luoghi del festival, evidenziando l’incontro tra musica, arte e impegno sociale.

Appuntamento al 2026, con la promessa di una nuova stagione ricca di grandi artisti e nuove emozioni!

