I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: successo per la seconda giornata con DUA LIPA

I-Days Milano Coca-Cola ha regalato ai fan italiani un momento indimenticabile con il concerto esplosivo di Dua Lipa, il 7 giugno 2025 all’Ippodromo Snai La Maura. Oltre 70.000 fan provenienti da tutto il mondo si sono riuniti per celebrare l’unica data italiana dell’artista britannica di etnia albanese-kosovara, confermando il successo mondiale di una delle più amate icone pop.

In una scaletta ricca di emozioni, Dua Lipa ha proposto una serie di successi che hanno segnato la sua carriera. Ha spaziato da tracce energiche come “Levitating” e “Dance the Night” a nuove hit tratte dal suo ultimo album “Radical Optimism”, tra cui “Illusion” e “Houdini”. Con cinque cambi d’abito e una spettacolare coreografia, la serata si è conclusa con spettacolari fuochi d’artificio. Momento clou è stato l’omaggio all’Italia con l’interpretazione in italiano di “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà.

Gli I-Days Milano Coca-Cola continuano a rappresentare l’appuntamento musicale più atteso dell’estate italiana, attrazione non solo per il pubblico italiano, ma anche per quello internazionale, come dimostrato dalla partecipazione del 20% di pubblico straniero al concerto di Dua Lipa. Il festival, nato nel 1999, mantiene la sua promessa di offrire un cast artistico di alto livello, accogliendo star internazionali nei suggestivi spazi degli ippodromi milanesi di Snai San Siro e Snai La Maura.

L’entusiasmo per i prossimi appuntamenti è già palpabile. Venerdì 20 giugno, i leggendari Duran Duran torneranno a esibirsi in Italia, suonando una scaletta che include classici come “Girls on Film” e “Rio”. Saranno seguiti dai Linkin Park il 24 giugno, per un tanto atteso concerto nel nostro paese dopo otto anni di assenza, e dalla pop star Olivia Rodrigo il 15 luglio. L’estate musicale milanese si concluderà con Post Malone il 27 agosto.

Oltre alla musica, l’edizione 2025 degli I-Days Milano Coca-Cola si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale. Grazie a tecnologie eco-friendly e iniziative come I-Recycle, si mira a ridurre significativamente l’impatto ambientale dell’evento. Particolare attenzione è riservata al riciclo, con Coca-Cola e partner che lavorano al motto di una manifestazione più verde e consapevole.