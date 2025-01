I DELITTI DEL BARLUME : domani su Sky Cinema e NOW il secondo appuntamento

Gli appassionati della serie “I delitti del BarLume” saranno entusiasti di sapere che arriva un nuovo appuntamento con la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar. Il secondo film, intitolato “Gatte da pelare”, andrà in onda domani, lunedì 20 gennaio, alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.

Nella seconda storia, Roan Johnson, regista e produttore creativo, si divide la regia con Marco Teti. La sceneggiatura è firmata da Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi. Il cast comprende attori amati dal pubblico come Filippo Timi nel ruolo di Massimo Viviani, Lucia Mascino nella parte della Commissaria Fusco e tanti altri.

Vittoria sbarca in Montenegro insieme a Tassone per arrestare una volta per tutte Anna Rusic. Intanto a Pineta Cioni e Govoni, alle prese con un nuovo caso, combinano solo guai, scatenando le ire dei parenti della vittima e di un pezzo grosso del Governo della Colombia che, per strani giri, se la prenderà anche con Pasquali. Ma per fortuna Massimo, allertato dai vecchini, scende dai monti per aiutarli.

Il film sarà disponibile anche in 4K per i clienti Sky Q o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzione Sky HD/Sky Ultra HD attivo.