“I Delitti del BarLume” tornano su Sky Cinema con tre nuove storie tra giallo e commedia

Dal 5 gennaio torna su Sky Cinema e in streaming su NOW la nuova collezione di “I Delitti del BarLume”, la serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company), liberamente ispirata all’universo letterario di Marco Malvaldi, pubblicato da Sellerio Editore. Le amatissime commedie a tinte gialle, che da oltre un decennio conquistano il pubblico con ironia e mistero, si rinnovano per la tredicesima stagione con tre titoli inediti: “Il gioco delle coppie”, “Il matrimonio di Pasquali” e “La danza dello squalo”.

A firmare la regia di questa nuova trilogia tornano Roan Johnson (anche produttore creativo delle nuove storie), Milena Cocozza e Marco Teti. Johnson coordina il debutto con il primo episodio, divide la direzione del secondo con Teti e lascia alla Cocozza l’ultimo capitolo. Alla sceneggiatura collaborano Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi, garanzia di una scrittura brillante e coerente con lo spirito della saga.

Il cast resta quello amatissimo dal pubblico. Filippo Timi riprende il ruolo di Massimo Viviani, il burbero barista di Pineta; Lucia Mascino torna nei panni dell’instancabile Commissaria Fusco. Accanto a loro i “vecchini” Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e Marco Messeri (Cosimo), vera e propria colonna della comicità toscana della serie. Completano il quadro Michele Di Mauro (Tassone), Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).

Le nuove storie vedono anche la partecipazione di ospiti d’eccezione: Pietro Sermonti, protagonista ne “Il matrimonio di Pasquali”; Paola Iezzi, che appare in “Il gioco delle coppie”; Marina Rocco nel ruolo di Olivia, un’ex collega universitaria di Massimo capace di riaccendere sentimenti sopiti; e lo scrittore Sandro Veronesi, che si presta al gioco del giallo ne “La danza dello squalo”.

Nelle nuove storie non mancano i misteri, le indagini rocambolesche e le relazioni umane che hanno reso iconico l’universo del BarLume. Nel primo episodio, la scomparsa di una donna mette in agitazione la Fusco e la sua squadra di agenti goffi ma fedeli, mentre Pasquali tenta disperatamente di evitare il matrimonio con Susanita. Intanto, Massimo ritrova Olivia, un vecchio amore che farà tremare il suo equilibrio. Nel secondo film si vola in Calabria, dove dovrebbe celebrarsi il matrimonio di Pasquali, ma la sposa viene trovata morta. Tutti sospettano dello sposo, e la Fusco dovrà scoprire la verità, mentre a Pineta Massimo affronta uno scherzo dei bambini degno di Amici miei. Il terzo episodio porta lo spettatore in piena estate: un presunto squalo semina il panico a Pineta, gettando ombre sul nuovo compagno di Olivia, che sembra essere la prima vittima di un mistero che la Fusco non riesce a chiarire.

Con la solita miscela di ironia, suspense e caratteri indimenticabili, “I Delitti del BarLume” confermano la loro formula vincente. Tra giallo e commedia popolare, le nuove storie promettono di far ridere e sorprendere con trame che mischiano l’assurdo quotidiano alle piccole manie di paese, in un microcosmo dove amicizia, amore e mistero convivono senza mai prendersi troppo sul serio.

“I Delitti del BarLume” andranno in onda in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW il 5, 12 e 19 gennaio 2026. Una nuova occasione per ritrovare Pineta, i suoi personaggi e la loro inconfondibile ironia che, anno dopo anno, continua a conquistare il pubblico italiano.