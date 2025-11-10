I DELTA V in concerto giovedì al Duel di Napoli con “IN FATTI OSTILI TOUR”

Giovedì 13 novembre i DELTA V saranno in concerto con “IN FATTI OSTILI TOUR” al Duel di Napoli (via Antiniana 2/A – inizio ore 21.00).

È disponibile in fisico nei formati cd, vinile e in digitale , il nuovo album di inediti dei DELTA V distribuito da Universal Music Italia.

Il tema centrale di questo nuovo lavoro, già preannunciato dal suo titolo e dal singolo apripista “Nazisti dell’Illinois”, è il senso di ostilità che rappresenta un sentimento ormai diffuso e condiviso della società di oggi, sintomo di un grande cambiamento dei tempi rispetto agli anni in cui il progetto Delta V ha visto la luce. La paura del diverso ha oggi sostituito la fiducia, generando a tutti i livelli chiusura e diffidenza.

Per presentare l’album, la band quest’autunno salirà sui principali palchi italiani con “In Fatti Ostili Tour”, organizzato dall’agenzia Beautiful Days di Fabio Stucchi.

Carlo Bertotti (synth, basso), Flavio Ferri (chitarra, synth), Marti (voce), Nicola Manzan (chitarra e violino) (Bologna Violenta, Baustelle, Teatro degli Orrori), Simone Filippi (batteria) (Ustmamo, CCCP, Gianni Maroccolo), daranno vita a uno spettacolo intenso e immersivo, in cui suoni, immagini e nuove visioni si fonderanno in una narrazione contemporanea e potente.

Queste le prime date di “IN FATTI OSTILI TOUR”:

13 novembre – Napoli – Duel

14 novembre – Livorno – The Cage

27 novembre – Roma – Largo Venue

28 novembre – Seregno (Monza Brianza) – Tamburine

29 novembre – Corneliano D’Alba (Cuneo) – Cinema Vekkio

5 dicembre – Grassina (Firenze) – Casa del Popolo

10 dicembre – Torino – Hiroshima Mon Amour

13 dicembre – Vignola (Modena) – Circolo Ribalta

I biglietti sono disponibili nei circuiti di prevendita abituali,