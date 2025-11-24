I DinsiemE tornano con la nuova stagione di “Mega Game” su Frisbee

L’attesa è finita. Dal 24 novembre alle 18:20 su Frisbee (canale 44 del Digitale Terrestre) torna l’appuntamento con “Mega Game”, il game televisivo dedicato ai più giovani e condotto dal duo palermitano dei DinsiemE, alias Erick e Dominick, amatissimi creator che vantano oltre due milioni di iscritti sul loro canale YouTube. La nuova stagione sarà disponibile anche in streaming su discovery+, portando così le avventure dei protagonisti direttamente sugli schermi di grandi e piccini, a casa e in mobilità.

Giunto alla sua quarta edizione, “Mega Game” è una produzione KidsMe, la Children Content Factory del Gruppo De Agostini Editore, realizzata in collaborazione con DinsiemE S.r.l. e coprodotta per Warner Bros. Discovery. La serie – composta da 20 episodi da 30 minuti – nasce da un’idea di Erick Parisi e Dominick Alaimo, con la partecipazione di Riccardo Riolo e Giacomo Berdini alla scrittura, e la regia di Marco KK Rossi.

La nuova stagione promette grandi emozioni, divertimento e nuove sfide. Questa volta Erick e Dominick dovranno affrontare un ostacolo inedito: dopo aver perso il Mega Game, il dottor Giniu, insieme al suo assistente dottor Timoti, è riuscito a impossessarsi della collanina di Dominick, contenente il cristallo capace di trasformare l’umanità in robot. Sarà proprio questo il punto di partenza di una nuova avventura che vedrà i protagonisti impegnati a sventare un piano malvagio e a salvare ancora una volta il loro mondo.

Ci sarà spazio per molte novità: ben quaranta sfide originali e la comparsa di quattro nuovi Sparky, ognuno con un colore e una personalità distintiva, tra cui uno femmina. A rendere la stagione ancora più misteriosa e coinvolgente, farà la sua comparsa un enigmatico telefono rosso, grazie al quale Erick e Dominick potranno comunicare con un personaggio misterioso, alleato o avversario, capace di influenzare completamente le sorti del gioco.

Torneranno anche Romeo e Isabella con il loro “MG Show”, un format tutto nuovo, ancora più brillante, ricco di sorprese e ospiti speciali, confermando la capacità della produzione di rinnovarsi e mantenere alto il coinvolgimento del pubblico.

La quarta stagione di “Mega Game” conferma così la forza di un format che, stagione dopo stagione, ha saputo conquistare i giovani spettatori con un mix unico di intrattenimento, avventura e ironia. I DinsiemE, con la loro energia e autenticità, continuano a essere un punto di riferimento per la generazione di bambini e adolescenti cresciuti con i loro contenuti, trasportando nel mondo televisivo lo spirito creativo che li ha resi celebri sul web.