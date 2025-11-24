Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

I DinsiemE tornano con la nuova stagione di “Mega Game” su Frisbee

Published

L’attesa è finita. Dal 24 novembre alle 18:20 su Frisbee (canale 44 del Digitale Terrestre) torna l’appuntamento con “Mega Game”, il game televisivo dedicato ai più giovani e condotto dal duo palermitano dei DinsiemE, alias Erick e Dominick, amatissimi creator che vantano oltre due milioni di iscritti sul loro canale YouTube. La nuova stagione sarà disponibile anche in streaming su discovery+, portando così le avventure dei protagonisti direttamente sugli schermi di grandi e piccini, a casa e in mobilità.

Giunto alla sua quarta edizione, “Mega Game” è una produzione KidsMe, la Children Content Factory del Gruppo De Agostini Editore, realizzata in collaborazione con DinsiemE S.r.l. e coprodotta per Warner Bros. Discovery. La serie – composta da 20 episodi da 30 minuti – nasce da un’idea di Erick Parisi e Dominick Alaimo, con la partecipazione di Riccardo Riolo e Giacomo Berdini alla scrittura, e la regia di Marco KK Rossi.

La nuova stagione promette grandi emozioni, divertimento e nuove sfide. Questa volta Erick e Dominick dovranno affrontare un ostacolo inedito: dopo aver perso il Mega Game, il dottor Giniu, insieme al suo assistente dottor Timoti, è riuscito a impossessarsi della collanina di Dominick, contenente il cristallo capace di trasformare l’umanità in robot. Sarà proprio questo il punto di partenza di una nuova avventura che vedrà i protagonisti impegnati a sventare un piano malvagio e a salvare ancora una volta il loro mondo.

Ci sarà spazio per molte novità: ben quaranta sfide originali e la comparsa di quattro nuovi Sparky, ognuno con un colore e una personalità distintiva, tra cui uno femmina. A rendere la stagione ancora più misteriosa e coinvolgente, farà la sua comparsa un enigmatico telefono rosso, grazie al quale Erick e Dominick potranno comunicare con un personaggio misterioso, alleato o avversario, capace di influenzare completamente le sorti del gioco.

Torneranno anche Romeo e Isabella con il loro “MG Show”, un format tutto nuovo, ancora più brillante, ricco di sorprese e ospiti speciali, confermando la capacità della produzione di rinnovarsi e mantenere alto il coinvolgimento del pubblico.

La quarta stagione di “Mega Game” conferma così la forza di un format che, stagione dopo stagione, ha saputo conquistare i giovani spettatori con un mix unico di intrattenimento, avventura e ironia. I DinsiemE, con la loro energia e autenticità, continuano a essere un punto di riferimento per la generazione di bambini e adolescenti cresciuti con i loro contenuti, trasportando nel mondo televisivo lo spirito creativo che li ha resi celebri sul web.

 

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Spettacolo

Fabrizio Moro entra nella Top10 FIMI con il nuovo album “Non ho paura di niente”

Spettacolo

Su Sky Cinema torna la magia delle feste con “Sky Cinema Christmas”

Spettacolo

Emozione e memoria alla terza edizione dei SIAE Music Awards dedicata a Ornella Vanoni

Tecnologia

La sovranità digitale europea passa dai router: fiducia nei prodotti “Made in Europe”

Spettacolo

I DinsiemE tornano con la nuova stagione di “Mega Game” su Frisbee

Tecnologia

Nikon: settimana di sconti per il Black Friday e il Cyber Monday

Motori

MAK presenta CHELSEA: la nuova ruota in lega dedicata ai driver MINI

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Motori

Leapmotor A10: il nuovo SUV compatto premium debutta al Salone di Guangzhou

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Tecnologia

Nilox presenta Carrycam: la mini action cam più piccola di una chiave

Giochi

Echo Generation 2: Cococucumber porta Jack in una nuova avventura sci-fi a turni nel 2026

Spettacolo

ANDREA HEROS: fuori ora ovunque il suo primo singolo “BISTURI”

Motori

La nuova CUPRA Leon VZ arriva su strada: è la Leon a trazione anteriore più potente di sempre

Motori

Peugeot 309 GTI 16: l’auto da famiglia che vince le corse

Spettacolo

CUTA: torna oggi con il nuovo singolo “METTICI LA FACCIA”

Giochi

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4, disponibili nuovi personaggi, upgrade e la Legendary Edition

Spettacolo

Aerosmith e Yungblud: due generazioni unite nel nuovo EP “One More Time”

Spettacolo

ROSE VILLAIN: torna oggi con “radio vega (after dark)”

Motori

ACI e Free Event ricevono il “Best Engagement Challenge” per il Gran Premio d’Italia di F1
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Fabrizio Moro entra nella Top10 FIMI con il nuovo album “Non ho paura di niente”

“Non ho paura di niente”, il nuovo album di Fabrizio Moro pubblicato da BMG, conquista la Top10 della classifica ufficiale FIMI/NIQ, posizionandosi al settimo...

3 ore ago

Spettacolo

Su Sky Cinema torna la magia delle feste con “Sky Cinema Christmas”

Dal 1° al 31 dicembre, la programmazione di Sky Cinema Collection (canale 303) si veste a festa e diventa SKY CINEMA CHRISTMAS, il canale...

3 ore ago

Spettacolo

Emozione e memoria alla terza edizione dei SIAE Music Awards dedicata a Ornella Vanoni

La terza edizione dei SIAE Music Awards ha conquistato il pubblico celebrando la creatività e il talento di autori ed editori italiani, con una...

3 ore ago

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Esce oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali “Neve Sporca”, il nuovo singolo di PierC, giovane artista milanese e concorrente di X...

3 giorni ago