I Kraftwerk tornano in Italia per due concerti esclusivi

I Kraftwerk, considerati tra i pionieri della musica elettronica, saranno in Italia per due imperdibili date live nel mese di luglio. Dopo il successo globale dei loro tour, la band di Düsseldorf si esibirà il 18 luglio a Lajatico, in provincia di Pisa, presso l’incantevole Teatro del Silenzio, e il 25 luglio al prestigioso Teatro Antico di Taormina. I fan italiani avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica con la musica che ha segnato l’inizio di una nuova era.

Dai classici intramontabili come “Autobahn” fino alle sonorità di “Tour de France Soundtracks”, Ralf Hütter e il suo gruppo offriranno uno spettacolo che va oltre la sola musica, unendo performance artistiche che definiscono il concetto di “Gesamtkunstwerk”, un’opera d’arte totale capace di immergere completamente il pubblico.

Il viaggio dei Kraftwerk ha inizio nel 1970, quando Ralf Hütter e Florian Schneider fondano a Düsseldorf il loro studio elettronico Kling Klang Studio. Qui nascono gli album che rivoluzioneranno i paesaggi sonori del tempo attraverso la sperimentazione musicale con la robotica e le innovazioni tecniche, facendogli guadagnare il riconoscimento internazionale a partire dagli anni ’70.

Negli ultimi anni, la band composta da Ralf Hütter, Henning Schmitz, Georg Bongartz e Falk Grieffenhagen, ha riportato l’arte alle proprie origini con una serie di concerti 3-D in luoghi iconici come il MoMA, la Tate Modern di Londra, e il Guggenheim Museum di Bilbao. Tra gli importanti riconoscimenti ricevuti, nel 2014 Ralf Hütter e il suo ex partner sono stati premiati con il Grammy Lifetime Achievement Award e nel 2021 i Kraftwerk sono stati inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame.