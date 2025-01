ICY SUBZERO: torna con “Verde Bottega”

Il talentuoso rapper italiano Icy Subzero ha appena rilasciato il suo ultimo singolo intitolato “Verde Bottega” insieme al relativo videoclip. Dopo il successo delle hit del 2024 come “I CAN FLY” e “GHETTO LOVE” feat. Clara, il giovane artista è tornato con una nuova traccia che promette di conquistare i suoi fan.

«‘Verde bottega’ è qualcosa di diverso da tutti i pezzi che ho droppato finora, ma mantiene quell’impatto da hit che caratterizza le mie tracce, soprattutto nel ritornello. È proprio una delle sfumature proprie del disco a cui sto lavorando.», racconta Icy Subzero.

Il videoclip, diretto da Amedeo Zancanella, è stato rilasciato in bianco e nero e si trova su YouTube. Nell’ambientazione monocromatica, il verde è utilizzato per evidenziare dettagli significativi, enfatizzando il concetto di autenticità in un mondo dominato dalla superficialità.

In “Verde Bottega”, Icy Subzero celebra la capacità di distinguersi in un contesto in cui le invidie e le false apparenze sono all’ordine del giorno. L’artista sottolinea l’importanza dell’autenticità e della coerenza con se stessi, affermando che solo chi resta vero può davvero emergere.

Con la sua grinta e il suo stile inconfondibile, Icy Subzero trasmette un messaggio potente attraverso le sue strofe cariche di verità. Il rapper italiano, nato a Roma nel 1999, ha conquistato il pubblico con i suoi precedenti successi e si conferma come una delle voci più riconoscibili della nuova generazione.

Con un EP certificato disco d’oro nel 2022 e hit come “EGO” e “MUJER”, Icy Subzero ha già raggiunto importanti traguardi nella sua carriera musicale. Il rapper è stato selezionato come testimonial per la campagna Radar 2023 e ha continuato a consolidare il suo successo con singoli come “VIDA LOCA” e “1 MESSAGGIO” nel corso del 2023.

Con “Verde Bottega”, Icy Subzero si conferma come un artista originale e autentico, capace di trasmettere emozioni attraverso la sua musica e di ispirare il suo pubblico. Il rapper italiano continua il suo percorso artistico con determinazione, portando avanti il suo messaggio di verità e coerenza in un panorama musicale sempre più competitivo.

Il nuovo singolo “Verde Bottega” è disponibile su tutte le piattaforme digitali, pronto per conquistare gli ascoltatori con la sua potente carica emotiva e il suo sound inconfondibile.