Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Published

Daniele Bossari torna a guidarci nel mondo del mistero con la nuova stagione de “Il Boss del Paranormal”, in prima TV assoluta su DMAX (canale 52), a partire da martedì 26 agosto alle 21:25. La sesta stagione, composta da 12 episodi inediti, promette di essere un viaggio mozzafiato tra enigmi, suggestioni e fenomeni che sfidano la logica.

Il programma ci condurrà attraverso un universo di video virali, leggende metropolitane e presunti eventi sovrannaturali, sempre mantenendo uno sguardo critico e aperto. Questa nuova stagione si focalizza particolarmente sui misteri italiani, partendo dal suggestivo Castello della Rotta di Moncalieri, considerato uno dei luoghi più ‘infestati’ d’Italia. Questo castello di origine medievale è al centro di numerose leggende legate a presunti avvistamenti e fenomeni inspiegabili.

Tra i luoghi esplorati, spicca anche l’affascinante Hotel Castello Dal Pozzo sul Lago Maggiore, una dimora storica in stile neogotico che cela storie inquietanti di presunti avvistamenti UFO e misteriose visioni notturne. A impreziosire questa stagione sono gli interventi di esperti italiani: Francesco Léon, artista e ricercatore, Edoardo Russo, ufologo del Centro Italiano Studi Ufologici, e Lorenzo Rossi, ricercatore e divulgatore scientifico, esperto di criptozoologia ed etnozoologia.

Non mancano le avventure oltreoceano, dalla Transilvania alle rovine di Chernobyl, passando per l’Ohio, il Massachusetts, l’Arkansas e il Perù, con esplorazioni di fenomeni come fate rapitrici, spiriti infestanti e presenze oscure. Il programma affronterà anche casi di voci dal cimitero, bambole possedute, ombre nei templi e luci demoniache lungo strade deserte.

“Il Boss del Paranormal” è una produzione MRK Productions per Warner Bros. Discovery. Non perdere l’appuntamento, ogni martedì, su DMAX!

