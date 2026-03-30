“Il Camper del libro”: il nuovo podcast settimanale Original RaiPlay Sound

Parte mercoledì 8 aprile il nuovo podcast settimanale Original RaiPlay Sound “Il Camper del Libro – Il mondo salvato dai ragazzini”, un progetto che unisce racconto, memoria e musica in un viaggio itinerante verso il Salone Internazionale del Libro di Torino 2026. Scritto e condotto da Margherita Schirmacher e realizzato per il Salone Internazionale del Libro di Torino, il podcast è curato da Ticket to Read, con Enrico Orlandi come co-autore e audio producer.

In otto puntate, “Il Camper del Libro” accompagna gli ascoltatori a bordo di un camper colorato, trasformato in studio di registrazione itinerante, per incontrare alcune delle voci più interessanti del panorama culturale contemporaneo. Felicia Kingsley, Zerocalcare, Pera Toons, John Vignola, Arianna Porcelli Safonov, Francesca Crescentini (Tegamini) e Cristina Donà sono tra i protagonisti di un percorso che attraversa l’Italia, da Modena a Milano, passando per Arezzo, Spotorno, Recco e Bergamo.

Il filo narrativo che ispira il podcast si lega al titolo di Elsa Morante, “Il mondo salvato dai ragazzini”, punto di partenza per riflettere su infanzia, letture formative e esperienze che hanno contribuito a costruire il percorso umano e creativo degli autori ospiti. Ogni episodio diventa così un racconto intimo e autentico, capace di restituire il valore della memoria e dell’immaginazione nel processo creativo.

“Il Camper del Libro” non è solo un podcast, ma un’esperienza itinerante che culminerà al Salone del Libro di Torino. Dal 14 maggio, infatti, il camper si trasformerà in uno spazio eventi e punto d’ascolto aperto al pubblico. Diventerà un luogo d’incontro, di lettura e di condivisione, dove continuare a registrare e ascoltare nuove voci, anche grazie alla collaborazione con il progetto “La cultura in Viaggio in Italia” con Chausson.

Con la sua formula originale e la scelta di intrecciare viaggio, musica e racconto, “Il Camper del Libro” si propone come un progetto innovativo nel panorama dei podcast culturali italiani, offrendo un’occasione unica per scoprire le radici e le passioni di chi ogni giorno scrive, disegna e racconta storie che animano la scena letteraria e artistica contemporanea.