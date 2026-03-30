Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

“Il Camper del libro”: il nuovo podcast settimanale Original RaiPlay Sound

Published

Parte mercoledì 8 aprile il nuovo podcast settimanale Original RaiPlay Sound “Il Camper del Libro – Il mondo salvato dai ragazzini”, un progetto che unisce racconto, memoria e musica in un viaggio itinerante verso il Salone Internazionale del Libro di Torino 2026. Scritto e condotto da Margherita Schirmacher e realizzato per il Salone Internazionale del Libro di Torino, il podcast è curato da Ticket to Read, con Enrico Orlandi come co-autore e audio producer.

In otto puntate, “Il Camper del Libro” accompagna gli ascoltatori a bordo di un camper colorato, trasformato in studio di registrazione itinerante, per incontrare alcune delle voci più interessanti del panorama culturale contemporaneo. Felicia Kingsley, Zerocalcare, Pera Toons, John Vignola, Arianna Porcelli Safonov, Francesca Crescentini (Tegamini) e Cristina Donà sono tra i protagonisti di un percorso che attraversa l’Italia, da Modena a Milano, passando per Arezzo, Spotorno, Recco e Bergamo.

Il filo narrativo che ispira il podcast si lega al titolo di Elsa Morante, “Il mondo salvato dai ragazzini”, punto di partenza per riflettere su infanzia, letture formative e esperienze che hanno contribuito a costruire il percorso umano e creativo degli autori ospiti. Ogni episodio diventa così un racconto intimo e autentico, capace di restituire il valore della memoria e dell’immaginazione nel processo creativo.

“Il Camper del Libro” non è solo un podcast, ma un’esperienza itinerante che culminerà al Salone del Libro di Torino. Dal 14 maggio, infatti, il camper si trasformerà in uno spazio eventi e punto d’ascolto aperto al pubblico. Diventerà un luogo d’incontro, di lettura e di condivisione, dove continuare a registrare e ascoltare nuove voci, anche grazie alla collaborazione con il progetto “La cultura in Viaggio in Italia” con Chausson.

Con la sua formula originale e la scelta di intrecciare viaggio, musica e racconto, “Il Camper del Libro” si propone come un progetto innovativo nel panorama dei podcast culturali italiani, offrendo un’occasione unica per scoprire le radici e le passioni di chi ogni giorno scrive, disegna e racconta storie che animano la scena letteraria e artistica contemporanea.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Test

Nissan Juke Hybrid: la nostra prova su strada

Motori

DENZA: Daniel Craig testimonial del lancio internazionale

Motori

Honda svela a Motodays 2026 le nuove CRF300L RED EDITION e SH in livrea HRC

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Test

Fiat Grande Panda Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: gli artisti crescono del 350% e la playlist è la più ascoltata al mondo

Focus

BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

Società

Questa sera a “Quarto Grado”: nuovi sviluppi sui casi di Garlasco e Resinovich

Spettacolo

Kid Yugi domina ancora: “Anche gli eroi muoiono” è doppio Platino e resta al n.1 per la quarta settimana

Tecnologia

Xiaomi accelera sull’Intelligent Living: al MWC 2026 va in scena l’evoluzione dell’ecosistema “Human × Car × Home” guidato dall’AI

Turismo

Mirabilandia riapre il 2 aprile 2026: premi, nuovi show e adrenalina per una stagione da record

Motori

Ford Pro leader in Europa per l’undicesimo anno consecutivo: record di quota di mercato e volumi anche in Italia

Motori

Audi porta performance ed emozione alla Milano Design Week 2024

Società

“È sempre Cartabianca”: analisi politica e intervista esclusiva a Ilaria Salis

Spettacolo

Boing SpA protagonista al Bologna Licensing Trade Fair 2026 con un portfolio ricco e cross target

Spettacolo

Tommaso Paradiso a SalernoSounds: la tappa giovedì 23 luglio, al via domani la prevendita

Tecnologia

TCL presenta la nuova linea 2026: tecnologia SQD‑Mini LED, audio immersivo e dispositivi smart per una casa sempre più connessa

Motori

Lancia trionfa al debutto in Italia e Francia con la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale

Spettacolo

Al via giovedì 2 aprile il tour di “K-POP IS COMING”

Spettacolo

BTS, il ritorno da record con “ARIRANG”: l’album al vertice delle classifiche mondiali

Spettacolo

“Il Camper del libro”: il nuovo podcast settimanale Original RaiPlay Sound

Spettacolo

Edoardo Bennato torna live con “Quando sarò grande”: quattro concerti evento nelle arene più belle d’Italia

Motori

Affinata al Nürburgring: la nuova Opel Corsa GSE sottoposta ai test finali

Motori

Dal 1° aprile arriva “Sportello Online” del PRA: un unico accesso digitale per tutte le pratiche auto

Motori

BYD Seal U DM-i: la nostra prova su strada

Tecnologia

Wi-Fi 7 ad alta velocità: arriva il nuovo FRITZ!Repeater 2700 per una rete domestica più potente

Spettacolo

“Il Maestro”: Pierfrancesco Favino guida una storia di crescita e libertà su Sky Cinema

Motori

Bridgestone Duravis Camper All Season: il primo pneumatico pensato per i camperisti debutta in Europa

Spettacolo

I Negrita tornano con “La storia, i viaggi, le canzoni – Talk & Live Set Estate 2026”

Spettacolo

Pechino Express: emozioni e rivalità infuocate tra i vulcani d’Indonesia

Motori

“The Art of Arrival”: Maybach conquista la scena in “Il Diavolo Veste Prada 2”

Società

“Quarta Repubblica”, domani sera il dibattito sul post-referendum e l’intervista a John Bolton
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Boing SpA protagonista al Bologna Licensing Trade Fair 2026 con un portfolio ricco e cross target

Boing SpA si prepara a essere protagonista della 19ª edizione del Bologna Licensing Trade Fair / Kids, in programma dal 13 al 16 aprile...

16 ore ago

Spettacolo

Tommaso Paradiso a SalernoSounds: la tappa giovedì 23 luglio, al via domani la prevendita

Giovedì 23 luglio 2026 Piazza della Libertà di Salerno si trasformerà in una grande arena a cielo aperto per accogliere il ritorno dal vivo...

16 ore ago

Spettacolo

Al via giovedì 2 aprile il tour di “K-POP IS COMING”

Prenderà il via giovedì 2 aprile al Teatro Cartiere Carrara di Firenze il tour di “K-POP IS COMING”, lo spettacolo che porta per la...

17 ore ago

Spettacolo

BTS, il ritorno da record con “ARIRANG”: l’album al vertice delle classifiche mondiali

Dopo quasi quattro anni di attesa, i BTS tornano sulla scena musicale mondiale con “ARIRANG”, un album che ha già infranto numerosi record e...

17 ore ago