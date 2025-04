Il cantante non vedente Samuele Impellizzeri lancia la sua nuova web serie “FILM ALLA CIECA”

Il talentuoso cantante non vedente Samuele Impellizzeri, conosciuto come SAX, ha appena pubblicato il secondo episodio della sua intrigante web serie “FILM ALLA CIECA”. Questo progetto video rivoluzionario si propone di abbattere le barriere sensoriali e dimostrare che la creatività non ha limiti, neanche quando si tratta di persone che affrontano la sfida della cecità.

“FILM ALLA CIECA” racconta la storia di Samuele e di alcuni giovani non vedenti che hanno collaborato con lui, celebrando la vita e la diversità attraverso la reinterpretazione di grandi cult del cinema in versione blind.

In questo secondo episodio, intitolato “Maledetti ciechi“, il protagonista inizia la sua avventura presso l’Istituto. Qui, per la prima volta, si sente meno solo, trovando comprensione e condivisione da parte di altri ragazzi non vedenti. È una folle idea di Sax a trasformare questo gruppo in un progetto cinematografico, in cui l’autoironia gioca un ruolo fondamentale.

Ma le novità non finiscono qui! A partire dal 11 aprile, è disponibile in radio e in digitale il singolo “I’M BLIND” di SAX, anticipando l’uscita del suo nuovo album. Caratterizzato da sonorità tipiche del rap e sfumature rock, il testo di “I’m blind” racconta la vita di Samuele e invita a non arrendersi di fronte alle avversità.

SAX, nome d’arte di Samuele Impellizzeri, è un talentuoso musicista italiano nato a Nicosia. Ha esordito nel mondo della musica giovanissimo e nel tempo ha affinato le proprie tecniche, spaziando dalla cultura punk-rock a quella hip-hop. Nel 2018 ha raggiunto importanti traguardi, culminati con la pubblicazione dell’album “Bellum Animorum”, un vero e proprio capolavoro.