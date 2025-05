Il fenomeno Tony Ann arriva in Italia con l’album “360°” in due concerti SOLD OUT

Il mondo della musica neoclassica e non solo sta assistendo all’incredibile ascesa di Tony Ann, un pianista e compositore che ha acquisito fama mondiale grazie al suo talento e alla sua straordinaria capacità di catturare l’attenzione dei più giovani. Tony Ann, già noto per le sue oltre 100 milioni di visualizzazioni online e i più di 6 milioni di follower sui social media, si esibirà in Italia il 14 maggio al Teatro Carcano di Milano e il 15 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma, in due concerti già sold out.

Questi eventi vedranno l’artista proporre dal vivo i brani del suo nuovo album, 360°, pubblicato lo scorso 21 febbraio. Il disco è disponibile in formato digitale, CD e LP, e raccoglie 12 singoli dedicati ai segni zodiacali. Ciascun brano rappresenta una meditazione su un oroscopo diverso, trasformando ogni ascolto in un viaggio immersivo in uno scenario musicale unico e vibrante. L’intero lavoro mette in luce le doti virtuosistiche di Tony Ann, la sua sensibilità melodica e l’energia esplosiva che lo caratterizza.

Dopo aver affinato le sue competenze sia al Cleveland Institute of Music che al Berklee College of Music, Tony Ann ha conquistato il cuore del pubblico internazionale. Il suo tour mondiale ha visto il tutto esaurito in città come New York, Los Angeles, Tokyo e Kuala Lumpur. **Le sue performance rompono le barriere tra il neoclassico, la musica strumentale e quella popolare, sfruttando la completa gamma dei 88 tasti del pianoforte per creare composizioni intense e tecnicamente straordinarie.

Recentemente, Tony Ann ha anche collaborato con artisti di rilievo come Don Diablo, Wrabel e L.Dre, oltre ad aver co-scritto i singoli platinum “Sick Boy” e “Call You Mine” con i The Chainsmokers. La sua partecipazione al tour “Memories: Do Not Open” nelle arene del Nord America è stata un successo, con apparizioni su SNL e Good Morning America.

Per chi non riuscirà ad assistere ai prossimi concerti, è già stata confermata una nuova tornata di date in Italia che vedrà Tony Ann esibirsi l’11 luglio all’Anfiteatro Romano di Ancona, il 12 luglio 2025 al Teatro Romano di Verona e il 13 luglio 2025 all’Arena Cappuccini di Cesenatico (FC).