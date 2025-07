Il Giro d’Italia Women sceglie Suzuki

Uno dei più importanti eventi nel mondo del ciclismo femminile, il Giro d’Italia Women, ha ufficialmente scelto Suzuki come partner di mobilità per l’edizione 2025. In programma dal 6 al 13 luglio, la prestigiosa gara promossa da RCS Sport & Events, in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana, vedrà le migliori cicliste al mondo sfidarsi sulle strade italiane per conquistare l’ambita Maglia Rosa.

Il Giro d’Italia Women coprirà un totale di 920 km attraverso cinque regioni italiane: Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Marche ed Emilia-Romagna. Le impegnative tappe includeranno cronometro individuali, percorsi collinari, sprint, e arrivi in salita decisamente esigenti, come quelli di Aprica, Valdobbiadene e Monte Nerone. Il Giro si concluderà presso l’iconico Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Le gare saranno trasmesse in diretta su RaiSport per garantire la massima copertura dell’evento.

Suzuki, come partner esclusivo per la mobilità, fornirà una flotta di 50 veicoli composta da 25 moto e 25 auto. Le moto Suzuki, note per la loro affidabilità e potenza, affronteranno ogni condizione stradale con agilità. Le auto, tutte al 100% ibride, supporteranno il lavoro dello staff e dell’Organizzazione fornendo supporto logistico e pratico lungo l’intero percorso della gara.

Alla partenza di ogni tappa, i visitatori potranno visitare lo stand Suzuki presso il Villaggio Expo. Saranno esposti due modelli iconici: la Suzuki Swift Hybrid, in una speciale livrea nera con dettagli rosa per omaggiare la corsa, e la Suzuki V-Strom 800DE, colorata in rosa a richiamare la Maglia Rosa. I visitatori potranno anche partecipare a varie attività con la possibilità di vincere gadget esclusivi.

Suzuki vanta una lunga tradizione nel mondo delle due ruote. L’azienda, fondata nel 1909 da Michio Suzuki, ha cominciato la sua avventura nel trasporto con la bicicletta motorizzata Power Free nel 1952. Questa eredità continua oggi con l’impegno costante verso una mobilità sostenibile, come testimoniato dalle iniziative quali il “Suzuki Bike Day”, un evento pubblico che da cinque anni promuove la mobilità condivisa e il rispetto per l’ambiente.