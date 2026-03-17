Il grande ritorno di “Beverly Hills, 90210”: dal 3 aprile tutte le stagioni in HD su Sky e NOW

Arriva una notizia che farà felici gli appassionati delle serie cult anni ’90: “Beverly Hills, 90210” torna in Italia in una versione completamente rimasterizzata in HD e nel formato 16:9. Per la prima volta dal 2001, tutte le dieci stagioni della serie che ha segnato un’epoca saranno disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW a partire dal 3 aprile 2026. Dalla stessa data, gli episodi saranno trasmessi anche su Sky Collection in modalità maratona.

Ma non è tutto: a partire dal 9 aprile, la serie andrà in onda ogni giovedì alle 20:30 su Sky Serie, con tre episodi a settimana. Un appuntamento che rievoca la collocazione originale degli anni ’90 sulla tv generalista, riportando gli spettatori direttamente nell’atmosfera dei pomeriggi e delle serate che hanno accompagnato intere generazioni.

Creata da Darren Star e prodotta da Aaron Spelling, “Beverly Hills, 90210” è riconosciuta come il capostipite di tutti i teen drama contemporanei. Debuttata negli Stati Uniti il 4 ottobre 1990, la serie ha conquistato il pubblico mondiale grazie alla sua capacità di raccontare – con tono leggero ma profondo – le sfide e le contraddizioni dell’adolescenza negli ambienti più esclusivi della California.

Ambientata nell’esclusiva comunità di Beverly Hills, la serie segue le vicende personali e sociali di un gruppo di adolescenti alle prese con amicizia, amore, ambizione e conflitti generazionali. Protagonisti sono i gemelli Brandon e Brenda Walsh, che si trasferiscono dal Minnesota a Beverly Hills. Catapultati in un mondo di lusso e apparenze, si ritrovano a confrontarsi con nuove regole sociali, scoprendo un ambiente in cui la pressione, le aspettative e i rapporti umani mettono continuamente alla prova i valori e l’identità.

Nei corridoi della West Beverly Hills High School, il gruppo di amici affronta temi oggi più attuali che mai: dipendenze, sessualità, discriminazione, desiderio di successo e responsabilità adulta. È proprio questa attenzione ai dilemmi reali dei ragazzi, inseriti in un contesto glamour e appariscente, ad aver reso “Beverly Hills, 90210” un fenomeno culturale senza tempo.

La serie ha inoltre contribuito a lanciare le carriere di attori diventati iconici: Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Brian Austin Green, Tori Spelling e i compianti Shannen Doherty e Luke Perry. Al loro fianco, anche Gabrielle Carteris, James Eckhouse, Carol Potter e Douglas Emerson, per un cast corale rimasto impresso nella memoria degli spettatori.

Con la versione rimasterizzata in arrivo ad aprile, il pubblico potrà riscoprire le atmosfere, i dialoghi e le storie che hanno contribuito a definire il linguaggio del teen drama moderno. Un ritorno alle origini della serialità pop, ma con una qualità visiva rinnovata, a dimostrazione di come alcune storie continuino a parlare con la stessa intensità anche a distanza di decenni.

“Beverly Hills, 90210” tornerà quindi a far sognare e riflettere il pubblico con una maratona imperdibile su Sky Collection e, dall’inizio di aprile, in streaming su NOW e in onda su Sky Serie. Un’occasione per rivivere le emozioni di ieri con gli occhi di oggi.