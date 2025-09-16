Il grande ritorno di Zucchero all’Arena di Verona: 12 spettacoli imperdibili

Zucchero “Sugar” Fornaciari è pronto a tornare live sul prestigioso palco dell’Arena di Verona con ben 12 spettacoli imperdibili. Da martedì 16 settembre, l’artista celebrerà la sua musica intramontabile con un tour che ha già registrato il tutto esaurito per le prime nove date: 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26 e 28 settembre. Saranno disponibili ancora biglietti per le date del 6, 7 e 8 ottobre.

L’appuntamento di quest’anno all’Arena di Verona non è solo un ritorno alle performance dal vivo, ma anche una celebrazione speciale per i 70 anni di Zucchero, che cade il 25 settembre. Con alle spalle una carriera di record e successi, Zucchero torna ad esibirsi in un luogo che ha sempre rappresentato un capitolo importante della sua carriera musicale. L’artista ha infatti collezionato oltre 600 mila spettatori per i suoi 54 show tenuti nell’anfiteatro veronese fino ad oggi e continua a battere nuovi record.

Ad accompagnarlo sul palco sarà la sua fedele super band, composta tra gli altri da Polo Jones, Kat Dyson e Peter Vettese. Il repertorio della serata sarà un viaggio tra le hit più amate di Zucchero, portando il pubblico a vivere un’overdose d’amore e di musica dal vivo.

Oltre agli spettacoli dal vivo, i fan di Zucchero possono godere di nuove uscite discografiche. È disponibile in varie edizioni “SPIRITO DIVINO 30TH ANNIVERSARY”, edizione speciale per il 30º anniversario dell’album, e “DISCOVER II – INTERNATIONAL EDITION”, un progetto di cover inedite reinterpretate con il tocco personale di Zucchero.

Il legame di Zucchero con l’amato palco veronese e la sua musica è sigillato dalla celebre frase dell’artista: «CHI NON AMA IL BLUES HA UN BUCO NELL’ANIMA». Con una carriera che ha toccato i confini di tutto il mondo, Zucchero continua a essere uno dei maggiori interpreti del rock blues in Italia e nel panorama musicale internazionale.