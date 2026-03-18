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“Il leone e il gallo”: Peugeot e Pathé insieme in un cortometraggio che celebra il cinema francese

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Un connubio tra due icone francesi, due simboli che raccontano storia, eleganza e spirito d’innovazione. Peugeot e Pathé presentano “Il leone e il gallo”, un cortometraggio originale che per la prima volta riunisce i rispettivi emblemi dei marchi in una produzione realizzata interamente in CGI. Il film celebra l’unione di due protagonisti della cultura francese, legati dal desiderio di esaltare la creatività e sostenere il cinema d’autore.

Il cortometraggio rappresenta un vero tributo alla creazione artistica e alla vitalità del cinema francese. “Il leone e il gallo” è più di un semplice titolo: è una celebrazione del legame naturale tra due grandi contributori al panorama culturale francese. La storia, ambientata in Francia, segue il viaggio del leone di Belfort e del gallo di Parigi che, guidati dai propri richiami, si incontrano per unire le loro forze e dare vita a un nuovo inizio. Attraverso una regia elegante e intensa, il film intreccia forza, voce e movimento, trasmettendo emozioni autentiche e un profondo senso di meraviglia.

“Il leone e il gallo” è il simbolo visivo di una partnership strategica tra Peugeot e Pathé annunciata all’inizio del 2026. Entrambe le aziende condividono la medesima ambizione: celebrare la creatività e sostenere la produzione cinematografica francese, sia sul territorio nazionale che oltre i confini. L’iniziativa include molteplici attività che fondono arte, mobilità e innovazione. Peugeot sarà associata alle produzioni cinematografiche Pathé fornendo veicoli per le riprese, partecipando con co-branding alle uscite dei film e sviluppando contenuti congiunti durante l’anno.

Tra i primi esempi di collaborazione figurano i film “Police Flash 80’”, in uscita il 18 marzo, e “Marsupilami”, già nelle sale da febbraio. Inoltre, il marchio del Leone co-creerà con Pathé un programma mensile di brevi interviste realizzate a bordo di veicoli Peugeot, dedicate all’esperienza cinematografica, che saranno trasmesse sui canali di comunicazione dei due brand.

L’accordo prevede anche una presenza significativa nella rete dei cinema Pathé. Durante l’esperienza di visione, il pubblico sarà accolto dal messaggio *“I cinema Peugeot e Pathé vi augurano una piacevole esperienza di visione”*, mentre il percorso dello spettatore sarà arricchito da elementi di branding Peugeot. Le concessionarie francesi della Casa automobilistica ospiteranno eventi, esposizioni di veicoli e offriranno biglietti per proiezioni selezionate, creando nuove connessioni tra industria automobilistica e cultura cinematografica.

Un aspetto centrale della collaborazione è rappresentato dall’impegno condiviso verso la sostenibilità. Peugeot e Pathé intendono sostenere la transizione ambientale dei rispettivi settori, integrando la mobilità elettrica sia sui set cinematografici sia all’interno delle opere stesse.

Questo progetto si inserisce nel percorso di Peugeot, oggi uno dei marchi europei di riferimento per l’elettrificazione. La Casa francese offre la gamma più ampia di veicoli elettrici nel suo segmento, con dodici modelli tra auto e veicoli commerciali. Il brand continua a esprimere il suo DNA attraverso eleganza, tecnologia e innovazione, rafforzando la propria identità con l’introduzione del Panoramic i-Cockpit e l’integrazione di ChatGPT su tutta la gamma.

Pathé, dal canto suo, è da oltre un secolo un pilastro del cinema europeo. Fondata nel 1896, è leader nella produzione e distribuzione cinematografica e nella gestione di sale in Francia e in diversi Paesi europei e africani. Produce ogni anno una dozzina di film che spaziano dalle commedie popolari alle opere d’autore riconosciute a livello internazionale, e attraverso la Fondazione Jérôme Seydoux-Pathé preserva e promuove il patrimonio storico della settima arte.

Con “Il leone e il gallo”, Peugeot e Pathé non solo celebrano i propri emblemi ma inaugurano un nuovo capitolo nel dialogo tra industria e cultura. Un cortometraggio che unisce potenza e poesia, tradizione e innovazione, in un racconto che mette al centro la forza dell’immaginario francese. Entrambi i marchi, protagonisti della scena creativa e industriale del Paese, riaffermano così il proprio ruolo nel promuovere un cinema capace di ispirare e rinnovare lo sguardo del pubblico.

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