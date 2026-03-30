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“Il Maestro”: Pierfrancesco Favino guida una storia di crescita e libertà su Sky Cinema

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Arriva a Pasqua, domenica 5 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, il nuovo film con Pierfrancesco Favino diretto da Andrea Di Stefano: “Il Maestro”, una commedia agrodolce che racconta il legame tra un giovane tennista e il suo mentore imperfetto. L’opera, presentata Fuori Concorso alla Mostra del cinema di Venezia 2025, sarà disponibile anche on demand in 4K per gli abbonati Sky Q e Sky Glass con pacchetto Sky Cinema.

Scritto da Andrea Di Stefano e Ludovica Rampoldi, “Il Maestro” è prodotto da Indiana Production, Indigo Film e Vision Distribution, in collaborazione con Memo Films, Sky e Playtime. Il film rinnova la proficua collaborazione tra Di Stefano e Favino, già insieme ne “L’ultima notte di Amore”, e conferma una sintonia artistica fondata sulla stessa sensibilità per i personaggi complessi e le storie di seconde possibilità.

Accanto a Pierfrancesco Favino, che interpreta Raul Gatti, recitano Tiziano Menichelli nel ruolo di Felice, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Valentina Bellè, Astrid Meloni, Chiara Bassermann, Paolo Briguglia e Roberto Zibetti. Il cast segna inoltre il ritorno sulle scene di Edwige Fenech, icona del cinema italiano degli anni Ottanta.

“Il Maestro” è ambientato nell’Italia di fine anni Ottanta, un contesto intriso di nostalgia, musica estiva e sogni giovanili. Il film racconta la storia di Felice, un ragazzo di tredici anni cresciuto tra sacrifici e aspettative sportive. Dopo anni di allenamenti sotto lo sguardo severo del padre, è pronto per affrontare i tornei nazionali di tennis. Per perfezionarsi, viene affidato a Raul Gatti, un ex campione decaduto che sostiene di aver raggiunto gli ottavi al Foro Italico.

Da questo incontro prende forma un viaggio lungo la costa italiana: un percorso fatto di sconfitte, bugie e incontri bizzarri in cui il giovane impara a conoscere se stesso e scoprire la libertà, mentre Raul, tra ironia e malinconia, ritrova una ragione per ricominciare. Tra i due nasce un legame profondo e irripetibile, segnato da quella consapevolezza che “certe estati arrivano una volta sola e non tornano più”.

Il film si distingue per la capacità di unire ironia e tenerezza in un racconto di formazione che esplora i confini tra generazioni, la ricerca di autenticità e il valore degli incontri casuali. In “Il Maestro” la memoria, lo sport e la crescita diventano metafore del tempo che scorre e delle opportunità che la vita offre anche quando sembra troppo tardi.

Con un cast corale e una regia che mescola realismo e poesia, Andrea Di Stefano firma un’opera che parla di cadute e riscatti, ma anche di come, attraverso gli altri, si possa riscoprire il proprio cammino.

“Il Maestro” debutta in prima TV su Sky Cinema Uno e NOW il 5 aprile alle 21:15, confermando l’attenzione di Sky per la grande produzione italiana e la qualità cinematografica. Per gli abbonati da più di tre anni, grazie a Sky Extra, il film sarà disponibile con accesso anticipato tramite il servizio Primissime.

Una storia sull’amicizia, sul passaggio all’età adulta e su quella libertà che solo un’estate speciale e indimenticabile può insegnare.

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