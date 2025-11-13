Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Il mondo celebra l’album dei PINK FLOYD “Wish You Were Here”

Published

Il mondo torna a celebrare uno dei capolavori assoluti della storia del rock: “Wish You Were Here” dei Pink Floyd compie cinquant’anni e Sony Music annuncia la pubblicazione di una nuova edizione celebrativa, in uscita il 12 dicembre, dal titolo “Wish You Were Here 50”. L’album del 1975, considerato una pietra miliare del progressive rock, viene riproposto con materiali inediti, nuove versioni e rarità che offriranno ai fan l’opportunità di rivivere un periodo cruciale della carriera della band.

La riedizione comprenderà diversi formati – 3LP, 2CD, Blu-ray, digitale e cofanetto deluxe – e conterrà sei versioni alternative e demo mai pubblicate prima. Tra le rarità figurano “The Machine Song (Roger’s Demo)”, primo provino di Roger Waters, un mix inedito strumentale di “Wish You Were Here” che mette in luce la pedal steel guitar di David Gilmour, una seconda demo di “Welcome to the Machine” e una versione completa di “Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1–9)”, unita in un nuovo mix stereo realizzato da James Guthrie.

L’edizione digitale includerà inoltre 25 brani bonus tra cui nove rarità da studio e sedici registrazioni dal vivo provenienti dal celebre bootleg di Mike Millard, registrato durante il concerto dei Pink Floyd alla Los Angeles Sports Arena nel 1975, ufficialmente pubblicate per la prima volta. L’audio live è stato restaurato e rimasterizzato da Steven Wilson, mentre l’edizione Blu-ray offrirà anche tre filmati proiettati durante il tour del 1975 e un cortometraggio diretto da Storm Thorgerson. Il cofanetto deluxe conterrà, oltre ai contenuti principali, un vinile trasparente aggiuntivo “Live at Wembley 1974”, la replica del singolo giapponese “Have a Cigar / Welcome to the Machine”, un libro fotografico, un comic book con il programma del tour e un poster del concerto di Knebworth.

Per celebrare l’anniversario, sono previste anche una serie di iniziative in Italia nell’ambito della Milano Music Week. Martedì 18 novembre alla Palazzina Appiani, alle ore 12.00, si terrà il talk “(Still) Wish You Were Here: anatomia di un capolavoro”, presentato da Sony Music Italy e Rockol, con la partecipazione di Stash dei The Kolors, Luca Fantacone e Nino Gatti. L’incontro racconterà la nascita e i retroscena del disco che, dopo mezzo secolo, continua a ispirare generazioni di musicisti.

Venerdì 21 novembre, dalle ore 18.00, l’Est Bar di via Tortona 12 ospiterà un cocktail e listening party dedicato all’album, con un ascolto guidato da Est Radio e un dj set curato da Est Radio Sound System, aperto a tutti gli appassionati fino a esaurimento posti.

In parallelo, sabato 15 e domenica 16 novembre, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, è previsto un ascolto speciale di brani selezionati dei Pink Floyd attraverso impianti ad alta fedeltà Yamaha M-5000, guidato da Marco Fullone e Giancarlo Valletta.

Sul sito ufficiale della band è disponibile la Dear Pink Floyd Experience, uno spazio digitale interattivo dove i fan possono condividere poesie, ricordi e riflessioni ispirate alla musica del gruppo.

“Wish You Were Here”, primo album dei Pink Floyd a raggiungere la vetta delle classifiche su entrambe le sponde dell’Atlantico, resta ancora oggi uno dei dischi più amati di sempre. Con brani iconici come “Shine On You Crazy Diamond”, “Welcome to the Machine” e “Have a Cigar”, rappresenta la risposta del gruppo al peso della fama raggiunta dopo “The Dark Side of the Moon”.

Tra i simboli dell’album rimane indelebile la celebre copertina creata dallo studio Hipgnosis, in cui due uomini si stringono la mano mentre uno dei due prende fuoco: un’immagine entrata nell’immaginario collettivo della cultura pop. Aubrey “Po” Powell ha ricordato: «Negli anni Settanta, le copertine degli album erano importanti quanto la musica, perché la copertina aiutava a vendere il disco. Ricordo di essermi girato verso Storm e di avergli detto: come facciamo a dare fuoco a un uomo? E così fu».

Nel 2025, la band continua a essere protagonista: la versione restaurata del film del 1972 “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII” ha conquistato il pubblico e la critica internazionale, raggiungendo la vetta delle classifiche nel Regno Unito e in Italia, confermando ancora una volta l’eredità artistica senza tempo dei Pink Floyd.

Con “Wish You Were Here 50”, la band britannica rinnova il legame con la propria storia e con milioni di fan nel mondo, offrendo una versione rinnovata e completa di un disco che continua a parlare di assenza, solitudine e bellezza, mezzo secolo dopo la sua nascita.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Giochi

Turtle Beach lancia il RIFFMASTER Wireless Guitar Controller per Nintendo Switch

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Motori

BYD presenta la SEALION 7 INTER EDITION

Tecnologia

ASUS RT-BE58 Go: il router WiFi 7 tascabile per connettersi ovunque

Spettacolo

Domani esce solo in formato fisico “NON HO PAURA DI NIENTE”, il nuovo album di FABRIZIO MORO

Spettacolo

Shakira torna in versione Gazelle per il nuovo video musicale “Zoo” di Zootropolis 2

Motori

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross protagonista del fine settimana

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: al via la produzione del primo Full Hybrid del segmento A

Motori

OMODA & JAECOO stringe un’alleanza strategica in Europa con Ayvens

Giochi

RIDE 6: Milestone celebra la passione per le moto con un capitolo senza precedenti

Società

ACI-ISTAT: nel primo semestre 2025 meno vittime e feriti, ma cresce la mortalità sulle autostrade

Spettacolo

Il mondo celebra l’album dei PINK FLOYD “Wish You Were Here”

Motori

BYD rivoluziona l’ibrido plug-in con la tecnologia DM-i: efficienza, prestazioni e zero compromessi

Tecnologia

OPPO Find X9 Pro: la nuova frontiera dell’imaging mobile con teleobiettivo Hasselblad da 200MP

Giochi

Suoni, luci e tecnologia: gli accessori Celly che accendono le feste

Giochi

Nintendo Switch 2 in tour per Natale

Moda

Google Pixel e Golden Goose insieme per portare l’AI negli store di tutto il mondo

Motori

“Design the Future”: Audi guida la rivoluzione dell’essenzialità

Motori

Renault presenta il nuovo Trafic E-Tech Electric e le soluzioni “Converted by Renault” a Solutrans 2025

Spettacolo

GIPSY KINGS: sabato 15 il Premio alla Carriera a PABLO REYES

Motori

ASSOGOMMA: dal 15 novembre scatta l’obbligo di pneumatici invernali

Spettacolo

Gianluca Grignani celebra 30 anni di “Destinazione Paradiso” con un’edizione speciale
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Domani esce solo in formato fisico “NON HO PAURA DI NIENTE”, il nuovo album di FABRIZIO MORO

Da domani, venerdì 14 novembre, Fabrizio Moro torna sulle scene musicali con l’uscita del suo nuovo album di inediti “Non ho paura di niente”,...

1 ora ago

Spettacolo

Shakira torna in versione Gazelle per il nuovo video musicale “Zoo” di Zootropolis 2

Il ritorno a Zootropolis ha il suono energico e sofisticato di “Zoo”, la nuova canzone originale interpretata da Shakira per il film d’animazione Zootropolis...

2 ore ago

Spettacolo

GIPSY KINGS: sabato 15 il Premio alla Carriera a PABLO REYES

Il prossimo 15 novembre, Pablo Reyes, membro fondatore dei leggendari Gipsy Kings, riceverà un Premio Speciale alla Carriera durante la 22ª edizione del Montecarlo...

6 ore ago

Spettacolo

Gianluca Grignani celebra 30 anni di “Destinazione Paradiso” con un’edizione speciale

Dal 5 dicembre 2025 i fan di Gianluca Grignani potranno rivivere uno dei capitoli più amati della musica italiana. “Destinazione Paradiso”, l’album che nel...

7 ore ago