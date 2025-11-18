Il Natale di RaiPlay Bambini: un calendario dell’avvento tutto da guardare

Dal 1° dicembre RaiPlay, in collaborazione con Rai Kids, regala ai più piccoli un Natale speciale con un’iniziativa pensata per accompagnare ogni giorno d’attesa con una sorpresa. Un vero e proprio calendario dell’avvento digitale dedicato all’intrattenimento dei bambini, che offrirà quotidianamente nuove serie, film in prima visione, corti e puntate natalizie dei programmi più amati.

La programmazione si apre con un classico senza tempo di Lastrego e Testa illustrato da Emanuele Luzzati: “I giorni dell’avvento”, una produzione poetica che farà da filo conduttore a tutto il periodo festivo. Tra le novità più attese, i 52 episodi della seconda stagione de “Le cronache di Peppa Pig”, in esclusiva su RaiPlay. A seguire, gli episodi in anteprima dell’amata serie “Masha e Orso” e due stagioni complete dell’intramontabile successo “Me contro Te”.

Dalla fantasia di Laura Carusino arriva “Eglefino”, il dolcissimo draghetto rosa che debutterà in esclusiva sulla piattaforma. I più piccoli potranno ritrovare anche “Edmondo e Lucy” nella seconda stagione della serie e partire “con la Nuvola Volante” alla scoperta dell’Italia nella nuova stagione di “Go go around Italy”. Grande spazio anche ai classici con “I Puffi”, che tornano in una versione rimasterizzata di 49 episodi disponibili in doppio audio, italiano e inglese.

Tra i titoli d’autore, comparirà in esclusiva il capolavoro di Hayao Miyazaki “Il fiuto di Sherlock Holmes”, mentre tra le novità più attese spicca la nuova coproduzione internazionale “Piripinguini”, diretta da Massimo Fenati e realizzata insieme alla BBC. La serie racconta le avventure di una simpatica colonia di pinguini che vive su un iceberg alla deriva nell’Oceano Antartico: allegri, ottimisti e sempre pronti ad affrontare le sfide quotidiane, anche quando finiscono le scorte dei loro amati frullati di sardine.

Non mancherà lo sport con la quinta stagione di “Street Football”, liberamente ispirata all’opera di Stefano Benni La compagnia dei Celestini. La serie celebra l’amicizia e la solidarietà nello spirito autentico del calcio di strada.

All’interno di questo magico scrigno natalizio ci saranno anche gli appuntamenti con la “Christmas Collection dello Zecchino d’Oro” e i “Cartoni dello Zecchino”, per cantare insieme sotto l’albero. Tra gli speciali dedicati alle feste non mancheranno “Biglietti di Natale” con Peppa Pig, “Il Natale di Bing” e “Pimpa, storia di Natale”.

L’anno nuovo si aprirà con una grande anteprima esclusiva: “Anselmo Wannabe”, serie animata firmata da Massimo Ottoni, che risponde alla curiosità dei piccoli spettatori su cosa diventeranno da grandi. L’Epifania invece sarà resa ancora più magica dallo speciale “Masha e Orso – Il parco della magia”, in prima visione su RaiPlay e Rai Yoyo.

L’offerta natalizia sarà completata da una selezione di quasi cinquanta episodi speciali e circa settanta film da guardare in famiglia. Tra i titoli più attesi figurano “A caccia dell’orso”, tratto dal libro di Michael Rosen con le illustrazioni di Helen Oxenbury, pensato per aiutare i bambini ad affrontare le proprie paure. In esclusiva per RaiPlay debutta anche “Giona e la Balena, storia di due profeti”, prodotto dallo studio mBanga in occasione della chiusura del Giubileo.

Dal Giffoni Film Festival arriva in esclusiva “Le figlie della luna”, storia intensa di Achmed e della piccola Sherazade, in fuga dalla guerra alla ricerca di una nuova vita. A completare la proposta, film animati per tutti i gusti: “Tigro e Pooh, Un Natale da super detective”, “Ernest e Celestine” di Stéphane Aubier, “Mimi e Lisa e le luci di Natale” e l’incantevole collezione “La scatola dei tesori di Quentin Blake”.

Anche i più grandi avranno spazio con titoli e serie di qualità, come “Anatane e i ragazzi di Okura” e la commedia “Ti lovvo” con Emma Galeotti, oltre agli speciali di Attilio Aleotti “Le caravelle dell’abbondanza”, “Sulle tracce di Marco Polo” e le avventure dei protagonisti di “Silverpoint”.

Un vero e proprio scrigno di emozioni, “Il Natale di RaiPlay Bambini” promette di accompagnare famiglie e piccoli spettatori in un viaggio quotidiano tra fantasia, amicizia e magia, trasformando ogni giorno di dicembre in una festa da vivere insieme davanti allo schermo.