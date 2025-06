Il ritorno degli anni ’80: Nino D’Angelo incanta con il Tour 2025

In un’atmosfera carica di nostalgia e musica senza tempo, Nino D’Angelo è pronto a far rivivere “I Miei Meravigliosi Anni ’80 Estate 2025”, un tour che attraverserà l’Italia celebrando uno dei decenni più iconici della sua carriera. Il viaggio musicale inizierà venerdì 13 giugno al Teatro di Verdura di Palermo, seguito il 14 giugno dalla performance presso la suggestiva Villa Bellini di Catania. Entrambe le date sono già esaurite, segno dell’entusiasmo e dell’affetto del pubblico per l’artista partenopeo.

L’energia degli anni ’80 sarà protagonista, con D’Angelo che ripercorrerà i suoi più grandi successi, come “A’ Discoteca”, “Popcorn e Patatine”, e “Maledetto Treno”. Questi brani intramontabili verranno eseguiti per il piacere di nuove e vecchie generazioni, portando sul palco l’anima spensierata e vibrante di un’epoca indimenticabile. Il tour, prodotto da Trident Music, proseguirà con tappe in tutta la penisola, chiudendosi il 12 settembre nella storica Piazza del Plebiscito a Napoli, una città che ha sempre rappresentato un punto centrale nella vita e nella carriera dell’artista.

In cartellone, appuntamenti estivi imperdibili in location prestigiose: dal Palazzo Farnese di Piacenza al Festival Piacenza Summer Cult, fino alla Villa Demidoff di Firenze per il “MusArt”, e molte altre tappe lungo lo stivale. Il tour è reso ancora più speciale dalla recente aggiunta di una nuova data a Napoli, il 12 settembre, che si aggiunge all’iniziale esibizione dell’11, permettendo a sempre più fan di partecipare a questa celebrazione musicale.

Nino D’Angelo e i suoi 40 anni di carriera rappresentano un viaggio artistico e umano straordinario. Conosciuto per la sua versatilità, Nino ha lasciato un segno non solo come cantante ma anche come attore e musicista, avendo partecipato a sei Festival di Sanremo e ottenuto riconoscimenti prestigiosi come un David di Donatello, un Ciak d’Oro, e un Globo d’oro. Tra i momenti più toccanti della sua carriera, è il murale creato dall’artista Jorit nel suo quartiere natale a San Pietro a Patierno, in omaggio a un uomo che ha sempre mantenuto un forte legame con il territorio e la sua comunità.

Con questa tournée, Nino D’Angelo non celebra solo la sua longeva carriera, ma offre un vero e proprio tributo musicale a un’epoca e a una città che non smettono mai di ispirarlo. I biglietti per il tour sono già disponibili attraverso i principali canali di prevendita. Prepariamoci a un’estate all’insegna della musica e delle emozioni, mentre viaggiamo indietro nel tempo con D’Angelo e i suoi capolavori degli anni ’80.