Il ritorno di Beetlejuice: il macabro sequel di Tim Burton in prima TV su Sky Cinema

Gli appassionati del cinema gotico e surreale di Tim Burton possono gioire. “BEETLEJUICE BEETLEJUICE”, il tanto atteso sequel del cult del 1988, arriva in prima TV lunedì 16 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Il film sarà inoltre disponibile on demand su Sky, anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass.

Presentato fuori concorso alla 81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, questo nuovo capitolo continua le avventure del noto spirito bio-esorcista che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del cinema oltre trent’anni fa. A dirigere il progetto è nuovamente Tim Burton, il visionario regista dal tocco magico, che torna a esplorare le strade dell’Aldilà accompagnato da una troupe stellare.

Nel cast ritroviamo Michael Keaton, nuovamente nei panni dell’iconico e irriverente Beetlejuice, “lo spirito che infesta le case con il suo umorismo macabro e surreale,” e Winona Ryder nel ruolo di Lydia Deetz. Catherine O’Hara interpreta la madre Delia, assieme a new entry del calibro di Jenna Ortega che dà volto ad Astrid, la ribelle figlia di Lydia. L’ensemble è arricchito da star del calibro di Justin Theroux, Monica Bellucci e Willem Dafoe, rendendo questa pellicola un vero e proprio evento imperdibile.

Nel nuovo episodio, “dopo un’inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River.” Ancora alle prese con il ricordo di Beetlejuice, la vita di Lydia è sconvolta quando la figlia scopre nuovamente il portale per l’Aldilà. Con entrambi i mondi in subbuglio, non ci vorrà molto prima che venga pronunciato il temuto nome di Beetlejuice per tre volte, riportando in vita il demone dispettoso pronto a scatenare il caos.

Prodotto da Warner Bros. Pictures in associazione con Domain Entertainment e realizzato da un team d’eccellenza, il film rappresenta una co-produzione tra Tim Burton, Tommy Harper, Plan B Entertainment e Marc Toberoff. Gli spettatori più fedeli di Sky, iscritti al programma loyalty Sky Extra da più di tre anni, avranno il privilegio di vedere il film in anteprima on demand con Primissime.