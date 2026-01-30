Connect with us

Il ritorno di un’icona: THEQUICKSHOT II segna la nuova era del gioco retrò

Il leggendario joystick QuickShot II torna in scena. Retro Games Ltd., in collaborazione con PLAION REPLAI, annuncia la disponibilità di THEQUICKSHOT II, una fedele rivisitazione del celebre controller nato nei primi anni ’80 e considerato uno dei simboli più riconoscibili dell’epoca d’oro dei videogiochi per computer domestici.

Il nuovo modello è una ricreazione accurata, pensata per portare nelle mani dei giocatori moderni la stessa impareggiabile sensazione dell’originale, ma con la solidità e la precisione che solo la tecnologia contemporanea può offrire. Secondo Retro Games Ltd., il joystick è stato “progettato con precisione per il gioco retrò moderno, preservando la silhouette, l’impugnatura e la posizione immediatamente riconoscibili dell’originale QuickShot II”.

THEQUICKSHOT II punta a unire nostalgia e funzionalità. A differenza di molte riedizioni nate per essere oggetti da collezione, questo joystick è stato progettato per l’uso reale e intensivo. Il cuore del dispositivo è basato su un sistema di microinterruttori che garantisce input immediati e affidabili, con otto direzioni perfettamente calibrate e un clic distinto per ogni movimento. Questo sistema elimina zone morte e consente un controllo preciso anche durante le sessioni di gioco più frenetiche in stile arcade.

Tra le caratteristiche principali trovano spazio otto pulsanti di azione e funzione, una soluzione che amplia le possibilità di utilizzo fino a un livello paragonabile a quello di un moderno gamepad. È stato inoltre confermato il ritorno dell’iconico interruttore di fuoco automatico rapido, una firma del QuickShot originale, ora rivisitato per essere ancora più affidabile. Il design mantiene anche elementi storici come le ventose stabilizzanti per un uso sicuro a una sola mano e un cavo di 1,8 metri, perfetto per l’abbinamento con le postazioni da gioco di oggi.

Retro Games Ltd. ha voluto salvaguardare lo spirito autentico del joystick evitando reinterpretazioni estetiche troppo moderne. La filosofia dietro THEQUICKSHOT II è quella di rispettare fedelmente l’identità visiva e tattile del modello originale, garantendo però compatibilità estesa con i principali sistemi retrò contemporanei, tra cui THEC64, THEA500 e The Spectrum.

Il risultato è un prodotto che non solo celebra il passato, ma si propone come strumento affidabile per i giocatori di oggi. Con il suo design intramontabile, la precisione dei controlli e l’attenzione ai dettagli, THEQUICKSHOT II rappresenta un perfetto equilibrio tra nostalgia e innovazione.

Disponibile da oggi, il joystick segna il ritorno di un oggetto che ha definito una generazione di videogiocatori, riportando in auge la sensazione autentica del gioco degli anni ’80, finalmente pronta a essere rivissuta nel presente.

