Il ritorno epico di “PINK FLOYD AT POMPEII – MCMLXXII”: successo al botteghino e celebrazioni

L’iconico film concerto del 1972 dei Pink Floyd, “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII”, ha ripreso vita nei cinema italiani, conquistando il primo posto al botteghino con oltre 36.000 spettatori nelle sale in pochi giorni. La versione restaurata in 4K e Dolby Atmos del celebre film diretto da Adrian Maben sta deliziando i fan e la critica, che acclama il ritorno di uno dei concerti più epocali della storia della musica. La proiezione continuerà a grande richiesta fino al 7 maggio nelle sale italiane.

Distribuito in esclusiva da Nexo Studios in Italia, il film è anche presente a livello internazionale grazie a Trafalgar Releasing e Sony Music Vision, con proiezioni in cinema selezionati e IMAX. Ad accompagnare quest’ondata di entusiasmo, il 2 maggio verrà pubblicato l’album live “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII” in formato CD, digitale e, per la prima volta, in Dolby Atmos e vinile.

L’uscita dell’album live sarà celebrata con eventi in oltre 70 negozi di dischi in tutta Italia, che apriranno straordinariamente nella notte del 1° maggio e dedicheranno il 2 maggio come Pink Floyd Day, offrendo ai fan un’esperienza immersiva. Coloro che acquisteranno l’album riceveranno gadget esclusivi, disponibili fino ad esaurimento scorte.

Il film, ambientato nelle maestose rovine dell’anfiteatro romano di Pompei, cattura i Pink Floyd in un intimo concerto senza pubblico, evidenziando brani come “Echoes”, “A Saucerful of Secrets” e “One of These Days”. Dopo 50 anni, è stato meticolosamente restaurato a partire dal negativo originale in 35mm, ritrovato grazie a uno sforzo congiunto diretto da Lana Topham. “Dal 1994 ho cercato le sfuggenti riprese originali di Pink Floyd at Pompeii, quindi il recente ritrovamento del negativo originale in 35mm del 1972 è stato un momento molto speciale”, afferma Topham.

La colonna sonora del film beneficia di un nuovo mix realizzato da Steven Wilson, che dichiara: “Da quando mio padre mi ha fatto il lavaggio del cervello da bambino facendomi ascoltare The Dark Side of the Moon in loop, i Pink Floyd sono diventati la mia band preferita. Sono i miei ‘Beatles’, parte integrante del mio DNA musicale. È stato un onore remixare la colonna sonora per accompagnare il magnifico restauro di Lana Topham: sembra che il film sia stato girato ieri”.

Con progetti come “Animals” e “The Dark Side of the Moon”, Sony Music continua a celebrare l’eredità musicale dei Pink Floyd. Questo film rappresenta solo il primo di molti progetti dedicati a far rivivere il loro magico mondo sonoro per le nuove generazioni di appassionati. L’edizione in vinile di “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII” offrirà ai fan un’esperienza unica, con una tracklist che include capolavori indimenticabili.