Il tour “Doppia Traccia” di PFM: tra successi e omaggio a De André

La Premiata Forneria Marconi, conosciuta per il suo stile inconfondibile che fonde rock, progressive e musica classica, è di nuovo sulla scena con il suo tour “Doppia Traccia”. Questo innovativo progetto artistico porta sul palco la magia dei grandi successi della PFM e un tributo affettuoso a Fabrizio De André.

Il tour estivo, prodotto da D&D Concerti, si articola in due parti distinte. La prima parte dei concerti celebra i brani iconici del gruppo, tra cui “Impressioni di settembre” e “La carrozza di Hans”. La seconda parte è dedicata al cantautore genovese Fabrizio De André con interpretazioni emozionanti di brani come “Il pescatore” e “Volta la carta”. Questa combinazione si traduce in serate uniche che tengono viva la tradizione musicale italiana con un tocco di modernità.

La formazione di questo tour include membri storici della band come Franz Di Cioccio (voce e batteria) e Patrick Djivas (basso), affiancati da artisti del calibro di Lucio Fabbri al violino e Alessandro Scaglione alle tastiere. Marco Sfogli, alla chitarra, sostituisce temporaneamente Giacomo Castellano, mentre special guest come Francesco Bellia si uniscono per rendere le performance ancora più speciali.

Tra le location del tour ci sono il suggestivo Teatro Antico di Taormina e numerosi altri palchi prestigiosi in Italia. Un momento significativo si terrà l’11 luglio a Salsomaggiore Terme con una serata in onore di Demetrio Stratos, resa ancora più speciale dalla partecipazione di Franz Di Cioccio e Patrick Djivas.

Parallelamente, il tour si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per l’85° anniversario della nascita di De André, con l’uscita del nuovo album live “PFM CANTA DE ANDRÉ ANNIVERSARY”. Quest’album, disponibile sia in formato digitale che fisico, testimonia l’indissolubile legame tra la band e il poeta della canzone italiana.

Il tour proseguirà anche in inverno con nuove date nelle principali città italiane. Uno spettacolo imperdibile per tutti gli amanti della buona musica, in cui la PFM continua a rinnovarsi e a mantenere viva la tradizione musicale che da oltre cinquant’anni affascina il pubblico di tutto il mondo.