Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sport

Il Viaggio della Fiamma Olimpica fa tappa negli stabilimenti italiani di Stellantis

Published

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 accende l’entusiasmo anche nel cuore industriale d’Italia. Stellantis, in qualità di Official Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, accompagnerà il percorso del fuoco simbolo dei Giochi lungo la Penisola, con un’iniziativa che unisce sport, persone e territori. Il gruppo automobilistico porterà la Fiamma all’interno dei propri stabilimenti di Pomigliano d’Arco, Melfi, Modena e Torino, coinvolgendo attivamente i dipendenti e le comunità locali.

La Fiamma Olimpica attraverserà quattro stabilimenti italiani di Stellantis: il 27 dicembre a Pomigliano d’Arco con protagonista Alfa Romeo Tonale, il 28 dicembre a Melfi con Lancia, l’8 gennaio a Modena con Maserati e l’11 gennaio a Torino, nello storico impianto di Mirafiori, con FIAT. Ciascun marchio sarà ambasciatore dei propri valori in questo viaggio carico di simbolismo: sportività e tecnologia per Alfa Romeo, eleganza e visione per Lancia, tradizione e performance per Maserati, sostenibilità e accessibilità per FIAT.

Il convoglio che seguirà la Fiamma sarà composto da 30 veicoli Stellantis – tra cui FIAT Professional Ulysse, Ulysse VIP, Ducato, Alfa Romeo Stelvio, Tonale e Junior – capaci di attraversare città, borghi e montagne. L’azienda spiega che questa flotta non rappresenta solo un supporto logistico, ma un’estensione concreta dei valori olimpici di unione e inclusione, trasformando la mobilità in un simbolo del legame tra persone e territori.

Durante ciascuna tappa, una selezione di dipendenti Stellantis parteciperà attivamente al passaggio della Fiamma, portandola lungo i luoghi più emblematici degli impianti. Le giornate saranno arricchite da momenti di animazione, con la presenza di atleti olimpici e leggende dello sport come Stefania Belmondo, Andrea Macrì e Jacopo Luchini, oltre alle mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026, Milo e Tina. L’obiettivo è creare un’occasione unica di condivisione e orgoglio per tutte le persone del gruppo.

Parallelamente agli appuntamenti negli stabilimenti, Stellantis supporterà anche le city celebration, eventi di festa organizzati nelle principali piazze italiane toccate dal Viaggio della Fiamma Olimpica. Il primo appuntamento sarà il 23 dicembre a Napoli, seguito da Torino l’11 gennaio, Padova il 21 e Trieste il 23 gennaio. Tali eventi punteranno a valorizzare il legame tra i marchi italiani e le comunità locali, con attività di intrattenimento e momenti di incontro.

L’azienda ha sottolineato che questa collaborazione con Milano Cortina 2026 si inserisce in un ampio percorso di valorizzazione dei propri brand nazionali, legato alla promozione dei valori fondanti dello sport e dell’impegno sociale. «Questo viaggio si inserisce in un programma di riconnessione con il territorio e le sue persone volto a valorizzare il patrimonio unico dei marchi italiani del Gruppo, che oggi si mettono al servizio dello sport e dei suoi valori: inclusione, determinazione, rispetto, sostenibilità. Questi sono i valori che condividiamo profondamente con il movimento Olimpico e che guidano oggi le scelte strategiche dell’Azienda».

In qualità di Automotive Premium Partner di Milano Cortina 2026, Stellantis metterà inoltre a disposizione circa 3.000 veicoli – oltre la metà elettrificati – per supportare atleti, volontari, staff e federazioni durante i Giochi. I marchi Alfa Romeo, FIAT, Fiat Professional, Abarth, Lancia e Maserati avranno un ruolo attivo, associandosi a discipline e atleti specifici, e presenteranno serie speciali dedicate con badge celebrativi.

Attraverso il Viaggio della Fiamma Olimpica, Stellantis rinnova così la propria missione: esprimere l’eccellenza dei brand italiani mettendola al servizio dello sport e dei suoi valori universali. Un percorso che non solo celebra le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, ma rappresenta anche un tributo all’impegno, alla passione e alla mobilità sostenibile del futuro.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

Cesare Cremonini torna con “Ragazze facili”: una ballad potente che racconta la fragilità dell’uomo moderno

Spettacolo

DEPECHE MODE: è uscito oggi l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Marco Vergani, l’attore psicanalista che unisce arte e mente

Motori

Triumph presenta le nuove Tracker 400 e Thruxton 400: stile e prestazioni nella gamma Modern Classics

Società

“Le Iene”: nuove rivelazioni sul caso David Rossi e un ritratto esclusivo di Luchè

Spettacolo

Danno torna con “Tom Waits”: un omaggio tra jazz, blues e hip hop

Spettacolo

Gilberto Gil torna in Italia: due concerti per celebrare oltre 60 anni di carriera

Spettacolo

MasterChef Italia: la “Golden Mystery Box” apre le sfide natalizie

Motori

Hyundai i20 MY2026: la compatta si rinnova con più tecnologia

Spettacolo

Mara Maionchi: tra ironia, pigrizia e ricordi di una carriera unica a “Casa Perfetta 2”

Spettacolo

Claudio Baglioni chiude il “GrandTour LA VITA È ADESSO” con un concerto-evento a Torino

Spettacolo

PLANET FUNK: il 16 gennaio esce il nuovo album BLOOOM

Tecnologia

Hyundai Motor Group presenta al CES 2026 la sua strategia di robotica basata sull’AI

Senza categoria

Peugeot celebra il cinema francese: eleganza, innovazione ed emozione

Motori

Nissan Qashqai e-POWER protagonista della We Run Rome 2025

Spettacolo

Luca Carboni nuovo headliner al Lake Sound Park 2026 di Cernobbio

Sport

Il Viaggio della Fiamma Olimpica fa tappa negli stabilimenti italiani di Stellantis

Motori

Renault Filante Record 2025: oltre 1.000 km in meno di 10 ore con un consumo record

Motori

Lancia accende Bruxelles: il ritorno HF tra rally, performance e futuro

Senza categoria

Pirelli: il sistema Cyber Tyre premiato in tutto il mondo

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Motori

BYD celebra il traguardo dei 15 milioni di veicoli a nuova energia prodotti

Tecnologia

Bosch porta l’intelligenza artificiale nel cockpit: anteprima mondiale al CES 2026

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Motori

2025 da record per Stellantis Heritage: dieci anni di passione e cultura automobilistica

Motori

Yamaha investe nel talento dei giovani tecnici con la Yamaha BLU CRU Technical School
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Nissan Qashqai e-POWER protagonista della We Run Rome 2025

Nissan sarà sponsor e Official Automotive Partner della quattordicesima edizione della We Run Rome 2025, la tradizionale corsa di fine anno che il prossimo...

9 ore ago

Motori

2025 da record per Stellantis Heritage: dieci anni di passione e cultura automobilistica

Nel 2025 Stellantis Heritage celebra un traguardo importante: dieci anni dalla sua nascita. Un anniversario che coincide con un anno straordinario, segnato da risultati...

1 giorno ago

Motori

Stellantis Pro One al Salone di Bruxelles: debutta il tre ruote elettrico Fiat Professional TRIS

Stellantis Pro One si prepara a un ruolo da protagonista al 102° Salone di Bruxelles, dove presenta una gamma completa di soluzioni per la...

4 giorni ago

Motori

La federazione Italiana golf ufficializza la collaborazione FIG-Kia Italia

Il golf paralimpico italiano guarda con decisione al futuro. Al Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa di Pieve Emanuele (Milano) è stato presentato il...

4 giorni ago