Il Viaggio della Fiamma Olimpica fa tappa negli stabilimenti italiani di Stellantis

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 accende l’entusiasmo anche nel cuore industriale d’Italia. Stellantis, in qualità di Official Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, accompagnerà il percorso del fuoco simbolo dei Giochi lungo la Penisola, con un’iniziativa che unisce sport, persone e territori. Il gruppo automobilistico porterà la Fiamma all’interno dei propri stabilimenti di Pomigliano d’Arco, Melfi, Modena e Torino, coinvolgendo attivamente i dipendenti e le comunità locali.

La Fiamma Olimpica attraverserà quattro stabilimenti italiani di Stellantis: il 27 dicembre a Pomigliano d’Arco con protagonista Alfa Romeo Tonale, il 28 dicembre a Melfi con Lancia, l’8 gennaio a Modena con Maserati e l’11 gennaio a Torino, nello storico impianto di Mirafiori, con FIAT. Ciascun marchio sarà ambasciatore dei propri valori in questo viaggio carico di simbolismo: sportività e tecnologia per Alfa Romeo, eleganza e visione per Lancia, tradizione e performance per Maserati, sostenibilità e accessibilità per FIAT.

Il convoglio che seguirà la Fiamma sarà composto da 30 veicoli Stellantis – tra cui FIAT Professional Ulysse, Ulysse VIP, Ducato, Alfa Romeo Stelvio, Tonale e Junior – capaci di attraversare città, borghi e montagne. L’azienda spiega che questa flotta non rappresenta solo un supporto logistico, ma un’estensione concreta dei valori olimpici di unione e inclusione, trasformando la mobilità in un simbolo del legame tra persone e territori.

Durante ciascuna tappa, una selezione di dipendenti Stellantis parteciperà attivamente al passaggio della Fiamma, portandola lungo i luoghi più emblematici degli impianti. Le giornate saranno arricchite da momenti di animazione, con la presenza di atleti olimpici e leggende dello sport come Stefania Belmondo, Andrea Macrì e Jacopo Luchini, oltre alle mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026, Milo e Tina. L’obiettivo è creare un’occasione unica di condivisione e orgoglio per tutte le persone del gruppo.

Parallelamente agli appuntamenti negli stabilimenti, Stellantis supporterà anche le city celebration, eventi di festa organizzati nelle principali piazze italiane toccate dal Viaggio della Fiamma Olimpica. Il primo appuntamento sarà il 23 dicembre a Napoli, seguito da Torino l’11 gennaio, Padova il 21 e Trieste il 23 gennaio. Tali eventi punteranno a valorizzare il legame tra i marchi italiani e le comunità locali, con attività di intrattenimento e momenti di incontro.

L’azienda ha sottolineato che questa collaborazione con Milano Cortina 2026 si inserisce in un ampio percorso di valorizzazione dei propri brand nazionali, legato alla promozione dei valori fondanti dello sport e dell’impegno sociale. «Questo viaggio si inserisce in un programma di riconnessione con il territorio e le sue persone volto a valorizzare il patrimonio unico dei marchi italiani del Gruppo, che oggi si mettono al servizio dello sport e dei suoi valori: inclusione, determinazione, rispetto, sostenibilità. Questi sono i valori che condividiamo profondamente con il movimento Olimpico e che guidano oggi le scelte strategiche dell’Azienda».

In qualità di Automotive Premium Partner di Milano Cortina 2026, Stellantis metterà inoltre a disposizione circa 3.000 veicoli – oltre la metà elettrificati – per supportare atleti, volontari, staff e federazioni durante i Giochi. I marchi Alfa Romeo, FIAT, Fiat Professional, Abarth, Lancia e Maserati avranno un ruolo attivo, associandosi a discipline e atleti specifici, e presenteranno serie speciali dedicate con badge celebrativi.

Attraverso il Viaggio della Fiamma Olimpica, Stellantis rinnova così la propria missione: esprimere l’eccellenza dei brand italiani mettendola al servizio dello sport e dei suoi valori universali. Un percorso che non solo celebra le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, ma rappresenta anche un tributo all’impegno, alla passione e alla mobilità sostenibile del futuro.