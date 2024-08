IL VOLO annuncia le nuove date nei palasport: a gennaio al PalaSele

Il celebre trio IL VOLO ha annunciato cinque nuovi imperdibili appuntamenti per il tour “Tutti per uno – Ad Astra Live nei Palasport”, previsto per partire a gennaio 2025. Mentre attualmente sono impegnati in numerose date estive in Italia, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si preparano per entusiasmanti esibizioni nei principali palazzetti italiani.

Tra le nuove date annunciate, l’appuntamento in Campania è fissato al PalaSele di Eboli per il 23 gennaio 2025. Le prevendite per queste nuove esibizioni sono aperte esclusivamente per i membri del fanclub, mentre per il pubblico generale saranno disponibili su Ticketone a partire dalle 16:00 di oggi, 8 agosto.

IL VOLO sta portando in scena dal vivo la propria musica e i grandi successi della tradizione musicale italiana durante il tour “Tutti per uno – Capolavoro”, le cui date estive si sono svolte in suggestive location italiane sin dall’inizio di giugno.

Il 2024 è un anno significativo per il trio, che celebra ben 15 anni di carriera e amicizia. Dopo il successo del brano “Capolavoro”, certificato Disco d’Oro e presentato al Festival di Sanremo, e il lancio del primo disco di inediti “Ad Astra”, IL VOLO è proiettato verso nuove entusiasmanti tappe, inclusi tour in Europa, negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina nel 2025.

Il PalaSele di Eboli ha in serbo uno spettacolare calendario di eventi, con artisti del calibro di Renato Zero, Laura Pausini, Nino D’Angelo e molti altri pronti a incantare il pubblico. Il palco si accenderà ancora di più con l’energia di IL VOLO il 23 gennaio 2025, in un concerto imperdibile che promette emozioni senza fine.