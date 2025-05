Il Volo: debutto su Canale 5 con un evento musicale imperdibile

Dal prestigioso Palazzo Te di Mantova prende il via una nuova avventura televisiva con protagonisti Il Volo. A partire da questa sera, lunedì 19 maggio, il celebre trio italiano debutta su Canale 5 con lo show “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo”, un appuntamento che promette di incantare il pubblico con tre serate uniche dedicate alla grande musica.

La trasmissione, giunta ormai alla sua terza edizione, è una produzione di Michele Torpedine e FriendsTv per Mediaset e verrà condotta dallo stesso trio, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, con la partecipazione straordinaria di Antonella Clerici. Da una location mozzafiato come quella di Palazzo Te, gli artisti accompagneranno gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso la musica italiana e internazionale, insieme a una grande orchestra e a numerosi ospiti speciali.

I protagonisti della prima serata saranno artisti di calibro internazionale, tra cui Fiorella Mannoia, Placido Domingo, Gigi D’Alessio, Gaia, Massimo Ranieri, Malika Ayane, Giorgio Panariello, ed Eros Ramazzotti. Ciascun ospite contribuirà a creare un’esperienza musicale che alternerà momenti solisti, performance di gruppo e duetti inediti. Ogni esibizione sarà un’esperienza unica: si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, in cui verranno presentati i brani più amati del repertorio de Il Volo, ma anche cover scelte in base ad un immaginario viaggio nel tempo che ci porterà a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e internazionale, anche legati a ricordi personali dei tre artisti e dei loro ospiti, creando uno show sorprendente e coinvolgente per il pubblico.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti della musica e del bello, dove arte e cultura italiane saranno celebrate in tutto il loro splendore. La regia dello show è affidata a Luigi Antonini, garantendo uno standard qualitativo elevato per una produzione che si preannuncia già come un successo.

Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 e lasciarsi trasportare dalle emozioni che solo la musica dal vivo e artisti di tale calibro possono regalare.