“Impossibile”: il nuovo podcast di Mediaset tra storia e mistero

Il 4 novembre segna il debutto di “Impossibile”, il podcast lanciato da Mediaset che si propone di esplorare l’Italia più enigmatica, dove mito e realtà si fondono in un racconto affascinante. Questo originale podcast, articolato in 8 episodi, porterà gli ascoltatori in un viaggio alla scoperta dei luoghi più misteriosi del Paese, tra abbazie e castelli leggendari, ville abbandonate e chiese intrise di simbolismi occulti. Il tutto arricchito da storie di UFO e presenze ultraterrene.

A guidare gli ascoltatori lungo questo avvincente percorso è Matteo Bortolotti, scrittore, autore televisivo e divulgatore, che con la sua narrazione saprà unire fascino e rigore. In ogni episodio, accattivanti interviste a esperti, studiosi e testimoni locali offriranno spunti per interrogare la storia e la scienza nel tentativo di svelare l’inspiegabile.

Un contributo fondamentale è quello di Michelangelo Coltelli, fondatore del progetto di fact-checking BUTAC – Bufale Un Tanto al Chilo. Coltelli interviene in ciascuna puntata offrendo una lettura critica e razionale dei fenomeni raccontati: dalla “vera” spada nella roccia conservata a Chiusdino, alle leggende del castello di Azzurrina, dalle tracce alchemiche del Cristo Velato di Napoli ai celebri avvistamenti in Toscana.

“Impossibile” si distingue per la sua capacità di intrecciare mistero, storia e territorio in un format che accende la curiosità e invita a riscoprire l’Italia sotto una nuova luce: quella dei miti che ancora popolano l’immaginario collettivo e continuano ad attrarre visitatori da tutto il mondo.

Disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming audio a partire dal prossimo martedì, “Impossibile” promette di offrire agli ascoltatori un’esperienza unica che rende omaggio alla ricchezza storica e culturale italiana.