In prima TV su Sky Cinema e NOW “ANORA” di Sean Baker vincitore di 5 premi Oscar

Un nuovo capolavoro cinematografico fa il suo debutto in prima televisiva su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. “ANORA”, acclamato dalla critica e vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes 2024, andrà in onda mercoledì 16 luglio alle 21:15. Questo film, che ha anche trionfato agli Oscar® 2025 con ben cinque premi, sarà disponibile on demand su Sky, incluso in formato 4K per gli abbonati Sky Q via satellite o Sky Glass.

“ANORA”, diretto da Sean Baker, celebre per film indipendenti come “Tangerine” e “Un sogno chiamato Florida”, ha ottenuto i prestigiosi Oscar® per Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Montaggio. La performance di Mikey Madison, premiata come Miglior Attrice Protagonista, è stata particolarmente elogiata.

Il film racconta di una “fiaba urbana”, una reinterpretazione contemporanea della storia di Cenerentola, ambientata tra i club di Manhattan, le vie di Brighton Beach e i casinò di Las Vegas. Protagonista è Anora, una giovane lavoratrice del sesso di Brooklyn che, grazie a un matrimonio inaspettato con il figlio di un oligarca, vive il suo sogno. Tuttavia, la sua felicità è minacciata dall’arrivo dei suoceri dalla Russia, decisi ad annullare il matrimonio.

“ANORA” è un racconto avvincente di identità e libertà, girato in pellicola 35mm e caratterizzato da un “stile visivo audace”, combinando ironia e profondità emotiva. L’opera promette di catturare il pubblico con un senso profondo di umanità e realismo.

Non perdete l’occasione di vivere questa esperienza cinematografica unica, in onda mercoledì 16 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno e disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Per i fedeli abbonati Sky, nel programma loyalty Sky Extra, il film sarà disponibile in anteprima con Primissime.