In prima TV su Sky Cinema e NOW “MARIA” con Angelina Jolie nei panni della Divina Callas

Il prossimo lunedì 28 luglio, il pubblico italiano avrà l’opportunità di immergersi nel mondo emozionante e tormentato della leggendaria cantante lirica Maria Callas grazie al nuovo film del regista Pablo Larraín, intitolato “MARIA”. Questo attesissimo film, che sarà trasmesso in prima TV alle 21:15 su Sky Cinema Uno e disponibile in streaming su NOW, racconta gli ultimi giorni di vita della “Divina” Callas, interpretata dall’attrice premio Oscar Angelina Jolie.

Presentato in concorso alla prestigiosa 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia nel 2024, il film è ambientato a Parigi nel 1977, periodo in cui la Callas vive in solitudine, lontana dal suo pubblico e dagli affetti più cari. La pellicola esplora così il tema dell’isolamento e della riflessione interiore in una delle artiste più emblematiche del 20° secolo.

Diretto da Pablo Larraín e sceneggiato da Steven Knight, “MARIA” è il terzo tassello della cosiddetta “trilogia” di Larraín, che indaga figure femminili iconiche in momenti cruciali delle loro vite. Dopo “Jackie” e “Spencer”, il regista cileno porta nuovamente sul grande schermo una protagonista femminile complessa e affascinante, arricchendo ulteriormente il suo percorso cinematografico.

Il cast stellare del film include, oltre ad Angelina Jolie, attori noti come Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher e Valeria Golino. La produzione è stata curata da Fremantle, in collaborazione con The Apartment Pictures, Fabula Pictures e Komplizen Film, garantendo così una qualità eccellente sia a livello artistico che tecnico.

Il film sarà disponibile su Sky on demand anche in 4K per una visione ottimale, e grazie a Sky Extra, i clienti Sky da più di tre anni potranno accedere in anteprima al film tramite Primissime.