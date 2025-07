In radio e in digitale “BELLA DI CHI SEI” il nuovo singolo del poliedrico cantante PIKKOLOMINI

PIKKOLOMINI, nome d’arte di Alessandro Perfetti, è tornato sulla scena musicale con il suo nuovo singolo, intitolato “Bella di chi sei”. Questa canzone, disponibile ora in radio e su piattaforme digitali, è un racconto di un amore adolescenziale mai sbocciato che, dopo anni di silenzio, trova nuova vita per caso. «Questo brano per me rappresenta un vero e proprio ritorno al passato, a un’epoca in cui la musica era fatta con il cuore e con la voce, senza filtri, senza artifici», dichiara Pikkolomini, sottolineando la sua volontà di riscoprire la purezza del bel canto.

Il singolo, scritto da Emiliano Savino e distribuito da DistroKid, è un ritorno alla musica autentica, priva di elettronica e autotune, che PIKKOLOMINI desidera portare nuovamente alla ribalta. «Il mio intento è quello di far tornare, tramite la mia musica, il bel canto, quello vero, quello che si studiava con passione e dedizione, accanto a un maestro, affrontando sacrifici e ore di lavoro. Questo è il mio obiettivo», aggiunge il cantante.

La carriera di PIKKOLOMINI, nata a Roma, è ricca di esperienze: dalla sua partecipazione come corista nel celebre brano “State buoni se potete” di Angelo Branduardi, alle esibizioni in tournée nell’Italia centrale e all’estero, fino alla partecipazione come finalista al Festival di Napoli e alla semifinale del Festival di Castrocaro con il gruppo Transito.

Parallelamente alla sua carriera musicale, PIKKOLOMINI si è anche distinto sul grande schermo, collaborando con il noto regista italiano Carlo Verdone in numerosi film, tra cui “L’amore è eterno finché dura” e “L’abbiamo fatta grossa”.

Il nuovo singolo “Bella di chi sei” rappresenta un nuovo capitolo per PIKKOLOMINI nella sua continua ricerca di autenticità musicale. Una ricerca che mira a riportare l’arte del canto puro e sentito al centro della scena musicale attuale.