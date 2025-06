In radio e in digitale da oggi “RITO VOODOO”, il nuovo singolo di SAX

Disponibile da oggi, venerdì 20 giugno, su tutte le piattaforme digitali e in radio, “Rito Voodoo” è il nuovo singolo di Samuele Impellizzeri, conosciuto artisticamente come SAX, in collaborazione con VIDEOCIECATO. Questa produzione musicale, distribuita da ADA Music, si distingue non solo per il suo ritmo coinvolgente, ma anche per il profondo messaggio sociale che racchiude.

Il brano offre una visione romantica della vita, raccontando la storia di due ragazzi non vedenti, i quali accolgono e narrano la loro disabilità con ironia e gioia. SAX riesce a trasformare il lungo processo di accettazione della cecità in una danza festosa, intrecciando momenti di riflessione con ampie parentesi di positività e libertà. «Rito Voodoo è un brano romantico e spensierato che danza sulle difficoltà che la vita ci pone», afferma SAX. «Ritmo incalzante e vibes estive abbracciano un testo dalla tematica profonda con sfumature ironiche che racconta una storia d’amore lunga tutta la vita: la cecità.»

SAX, nome d’arte di Samuele Impellizzeri, è un artista poliedrico: rapper, cantautore, e sceneggiatore italiano, ha iniziato la sua carriera musicale a soli 13 anni come bassista in una band punk-rock. La sua evoluzione artistica lo ha portato ad avvicinarsi sempre più alla cultura hip-hop, affermandosi poi nel panorama musicale con svariati singoli e partecipazioni a festival importanti come Area Sanremo e il Tour Music Fest.

Oltre alla sua musica, SAX è anche noto per la sua attività video innovativa. Sul suo canale YouTube, è disponibile la web serie “FILM ALLA CIECA”, un progetto che esplora e abbatte le barriere sensoriali, dimostrando che la creatività non ha limiti, anche di fronte alla cecità. La serie racconta la vita di Samuele e di giovani non vedenti, celebrando la diversità e reinterpretando grandi cult cinematografici in versione “blind”.

La sua passione per la narrazione visiva continua con “Passi nel buio”, una nuova web serie in cui SAX esplora la quotidianità da non vedente, affiancato dal mentore VIDEOCIECATO. La serie culmina con una significativa collaborazione musicale tra i due, simboleggiando il coronamento di un sogno.

Con queste iniziative artistiche e sociali, SAX non solo contribuisce all’evoluzione della musica, ma anche a una più profonda comprensione della diversità umana, offrendo al pubblico un messaggio di inclusività e amore incondizionato.