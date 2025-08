In radio e in digitale “RITO VOODOO” il singolo di Samuele Impellizzeri in arte SAX.

È arrivato in radio e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Samuele Impellizzeri, in arte SAX, intitolato “Rito Voodoo”, realizzato in collaborazione con Videociecato. La canzone, prodotta da ADA Music, porta un tocco di freschezza estiva con il suo ritmo incalzante, accompagnandosi a un testo che affronta tematiche profonde e con sfumature ironiche. Si snoda attorno alla narrazione romantica di due ragazzi non vedenti che abbracciano la loro disabilità con gioia e ironia, trasformando il lungo processo di accettazione in una danza festosa.

SAX descrive questa canzone come una riflessione sulla vita e sull’autenticità individuale. “Il brano Rito Voodoo – afferma Samuele – è nato dalla profonda amicizia che mi lega a Sebastiano (Videociecato). Abbiamo deciso di creare una canzone tipicamente estiva ma che non si perdesse nelle frivolezze della scontatissima hit, ma che piuttosto riuscisse a comunicare un profondo messaggio, ovvero l’accettazione della propria persona senza cadere nella trappola del conformismo, musicale e concettuale. Abbiamo puntato alla semplicità, a ciò che reputiamo verità: uomini e donne di mezza età, bambini e 2 ciechi che riportano la musica a chi appartiene, la gente nella sua essenza.”

Samuele Impellizzeri, conosciuto con il nome d’arte SAX, ha una carriera musicale che inizia a soli 13 anni, come bassista e seconda voce di una band punk-rock. Col tempo, si avvicina alla cultura hip-hop, sviluppando la sua tecnica vocale e di scrittura. Dai 20 anni in poi, SAX si dedica professionalmente alla musica, raggiungendo riconoscimenti come la semifinale ad Area Sanremo e la finale al Tour Music Fest nel 2018 con “Bellum Animorum”, un album di 17 tracce. Più recentemente, il suo singolo “I’m blind” ha anticipato l’uscita dell’album “Lacrime adamantio”.

SAX non si ferma alla musica. Sul suo canale YouTube, è disponibile la web serie “FILM ALLA CIECA”, un progetto ideato per abbattere le barriere sensoriali della cecità, attraverso creatività e diversità. Realizzato in collaborazione con l’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna, il progetto coinvolge giovani non vedenti ed è suddiviso in cinque episodi che sfidano gli stereotipi, celebrando la vita con una reinterpretazione di cult cinematografici in versione blind.

Il nuovo progetto di SAX, “Passi nel buio”, prosegue il percorso iniziato con la precedente serie, narrando la vita di un novello non vedente, accompagnato dal mentore e collega musicale Videociecato. La serie esplora le sfide della quotidianità affrontate con spirito positivo, culminando in una collaborazione musicale che realizza il sogno di Videociecato.