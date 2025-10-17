Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

In uscita domani “OLD TRAFFORD” il nuovo singolo del rapper EN?GMA

Published

Esce oggi, venerdì 17 ottobre, “OLD TRAFFORD” è il nuovo singolo di EN?GMA, uno degli artisti più innovativi della scena hip hop italiana. Questo brano segna una svolta significativa nella carriera del rapper sardo, che dopo dieci anni di pubblicazioni indipendenti, collabora ora con l’etichetta Asian Fake, affiliata a Sony Music Italy.

Prodotto da Jack The Smoker, “OLD TRAFFORD” rappresenta un vero e proprio flusso di coscienza musicale. La canzone intreccia barre introspettive e melodie malinconiche, esprimendo un “cinico romanticismo” che da sempre caratterizza il rapper. EN?GMA mostra così una nuova maturità artistica, senza abbandonare le proprie radici stilistiche.

*Il rapper commenta: «Conoscendo bene Jack, sapevo di poter fare breccia sul suo gusto interpretandola così – Il più „urban“ possibile per certi aspetti. Ci tenevo piacesse tanto anche a lui, non solo perché ovviamente la produzione è sua, ma perché so che non regala complimenti, è esigente, ed ha un gusto raffinato che rispetto molto. Abbiamo sempre mantenuto un grande rapporto. Inoltre, ci accomuna la passione per il calcio, che ci porta a scambiarci messaggi casuali nel corso delle giornate, da qui la ciliegina di intitolare il brano così, con un richiamo calcistico ma d’autore.»*

EN?GMA, nato Francesco Marcello Scano nel 1988, è stato uno dei fondatori della Machete Crew e ha partecipato ai primi tre “Machete Mixtape”. La sua carriera è stata caratterizzata da progetti di successo come l’album “Foga”, che ha debuttato al primo posto su iTunes, e collaborazioni con artisti del calibro di Jake La Furia, Bassi Maestro, Noyz Narcos e Gemitaiz. Con questo nuovo capitolo, EN?GMA riafferma la sua identità di autore consapevole, pronto a esplorare nuove sonorità senza trascurare la sua impronta personale nel panorama musicale italiano.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

A “Quarta Repubblica”: lo scontro politico nelle Università italiane e il Caso Garlaco

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Motori

Leapmotor: record di vendite in Cina oltre 66.600 unità vendute a settembre

Motori

Opel porta in scena la sua storia iconica nella mostra “Opel Love” a Saragozza

Spettacolo

In uscita domani “OLD TRAFFORD” il nuovo singolo del rapper EN?GMA

Giochi

Milestone svela i Jupiter Stormers: dal cosmo alle corse, una nuova era della velocità

Spettacolo

North Sails presenta North Tech Collection

Spettacolo

Domani esce in fisico e in digitale “IN FATTI OSTILI” il nuovo album di inediti dei DELTA V

Motori

Classe G AMG “Made to Measure Heroes”: Imola celebra l’esclusiva serie in tre colori unici

Tecnologia

NIKON annuncia due nuovi obiettivi NIKKOR Z DX ad alte prestazioni

Motori

La Nuova Mazda6e conquista le cinque stelle nei test Euro NCAP

Spettacolo

Arriva al PalaSele di Eboli il viaggio del “SALMO WORLD TOUR 2025”

Spettacolo

RINO GAETANO: a novembre esce in digitale, vinile e CD la riedizione di “E IO CI STO”

Giochi

Leggende Pokémon: Z-A è ora disponibile su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2

Sport

Lancia celebra al Rallye Sanremo una stagione indimenticabile

Motori

Volvo: quattro milioni di vetture prodotte utilizzando l’architettura SPA

Spettacolo

LORENZZA: torna con “COSE DA FARE”

Tecnologia

HONOR 400 Smart: resistente, intelligente e con batteria da 6500 mAh

Giochi

METAL EDEN: l’esperienza passa al livello successivo con la nuova New Game Plus

Spettacolo

MARCO MASINI: tre date evento del tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”

Motori

Lepas apre il suo primo test di sicurezza al pubblico

Moda

Coccinelle e Peanuts: eleganza italiana e ironia iconica in una Capsule esclusiva

Sport

Mopar si unisce al Team Peugeot TotalEnergies a partire dalla stagione 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Domani esce in fisico e in digitale “IN FATTI OSTILI” il nuovo album di inediti dei DELTA V

Il ritorno dei Delta V è segnato dall’uscita di “IN FATTI OSTILI”, il settimo album di inediti della band, disponibile da domani, 17 ottobre,...

21 ore ago

Spettacolo

Arriva al PalaSele di Eboli il viaggio del “SALMO WORLD TOUR 2025”

Il rapper sardo Salmo è pronto a infiammare i palazzetti italiani con uno degli show più attesi della stagione live. Dopo aver riscritto le...

23 ore ago

Spettacolo

RINO GAETANO: a novembre esce in digitale, vinile e CD la riedizione di “E IO CI STO”

Il 21 novembre, a 45 anni dalla sua pubblicazione originale, esce la riedizione dell’album “E IO CI STO” di Rino Gaetano per Sony Music...

23 ore ago

Spettacolo

LORENZZA: torna con “COSE DA FARE”

La cantautrice italo-brasiliana Lorenzza si prepara a tornare sulla scena musicale con il suo nuovo singolo “Cose Da Fare”, disponibile ovunque da mercoledì 22...

1 giorno ago