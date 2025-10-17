In uscita domani “OLD TRAFFORD” il nuovo singolo del rapper EN?GMA

Esce oggi, venerdì 17 ottobre, “OLD TRAFFORD” è il nuovo singolo di EN?GMA, uno degli artisti più innovativi della scena hip hop italiana. Questo brano segna una svolta significativa nella carriera del rapper sardo, che dopo dieci anni di pubblicazioni indipendenti, collabora ora con l’etichetta Asian Fake, affiliata a Sony Music Italy.

Prodotto da Jack The Smoker, “OLD TRAFFORD” rappresenta un vero e proprio flusso di coscienza musicale. La canzone intreccia barre introspettive e melodie malinconiche, esprimendo un “cinico romanticismo” che da sempre caratterizza il rapper. EN?GMA mostra così una nuova maturità artistica, senza abbandonare le proprie radici stilistiche.

*Il rapper commenta: «Conoscendo bene Jack, sapevo di poter fare breccia sul suo gusto interpretandola così – Il più „urban“ possibile per certi aspetti. Ci tenevo piacesse tanto anche a lui, non solo perché ovviamente la produzione è sua, ma perché so che non regala complimenti, è esigente, ed ha un gusto raffinato che rispetto molto. Abbiamo sempre mantenuto un grande rapporto. Inoltre, ci accomuna la passione per il calcio, che ci porta a scambiarci messaggi casuali nel corso delle giornate, da qui la ciliegina di intitolare il brano così, con un richiamo calcistico ma d’autore.»*

EN?GMA, nato Francesco Marcello Scano nel 1988, è stato uno dei fondatori della Machete Crew e ha partecipato ai primi tre “Machete Mixtape”. La sua carriera è stata caratterizzata da progetti di successo come l’album “Foga”, che ha debuttato al primo posto su iTunes, e collaborazioni con artisti del calibro di Jake La Furia, Bassi Maestro, Noyz Narcos e Gemitaiz. Con questo nuovo capitolo, EN?GMA riafferma la sua identità di autore consapevole, pronto a esplorare nuove sonorità senza trascurare la sua impronta personale nel panorama musicale italiano.