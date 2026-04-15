L'intelligenza artificiale protagonista nella nuova stagione di Guido dalle Sette

Guido dalle Sette apre la nuova stagione e introduce l'intelligenza artificiale come voce narrativa, con episodi inediti ogni giorno su YouTube e Spotify.

Guido dalle Sette torna con una nuova stagione ricca di novità, a partire dal 20 aprile, confermandosi come il primo Radiocast made in Italy disponibile ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 19:00 su YouTube, Spotify e altre piattaforme di streaming. Alla conduzione troveremo ancora una volta Guido Bagatta, affiancato da Dionigi Andreano. Il duo, che unisce esperienza e freschezza, propone un mix perfetto tra intrattenimento e approfondimento, promettendo agli ascoltatori una stagione piena di sorprese e contenuti inediti.

La grande rivoluzione di questa edizione è l'integrazione dell'intelligenza artificiale nel cuore del programma, sia a livello editoriale che di regia. L'AI sarà coinvolta nello sviluppo narrativo delle puntate, accompagnando Guido e Dionigi con funzioni innovative: amplificare il discorso, suggerire nuovi approfondimenti e curiosità ma anche proporre scelte musicali in diretta. L'intelligenza artificiale si trasforma così in una sorta di terza voce silente, capace di stimolare il racconto e arricchire l'esperienza d'ascolto. L'obiettivo dichiarato è infatti quello di ottenere un programma con contenuti sempre puntuali, con un appeal più curioso, che possa uscire dalla traccia immaginata dai suoi stessi autori e avventurarsi in direzioni imprevedibili grazie all'apporto enciclopedico dell'AI. Questo approccio innovativo permette al pubblico di intraprendere un viaggio dinamico, dove la narrazione non è mai scontata e può prendere svolte inaspettate.

Elemento distintivo della nuova stagione è anche la colonna sonora: ad ogni episodio vengono proposti 4 o 5 brani accuratamente selezionati, senza limitazioni di genere o epoca, a creare atmosfere uniche perfettamente calate nei vari toni della puntata.

Guido dalle Sette è registrato dagli studi dell'Hotel Admiral di Milano ed è pensato per essere seguito in modalità live, soprattutto nella fascia del drive time serale. Tutte le puntate sono disponibili anche in formato vodcast su YouTube, Facebook, Twitch e Spotify, permettendo di recuperare ogni episodio in qualunque momento.

Per restare aggiornati sulle nuove puntate e immergersi nell'innovativo racconto di Guido dalle Sette, basta collegarsi alle principali piattaforme di streaming ogni giorno alle 19:00.