Inter e Pink Floyd insieme per celebrare i 50 anni di Wish You Were Here

Inter e Pink Floyd celebrano insieme i 50 anni dell'album leggendario Wish You Were Here con una collezione esclusiva di prodotti che fondono musica e calcio, realizzata in partnership con Sony Music Italy. La collaborazione offre ai fan una gamma di oggetti unici, tra cui plettri, bacchette da batteria, tote bag, sciarpe e una jersey rétro ispirata alla squadra di calcio Pink Floyd Football Club, fondata dagli stessi membri della band negli anni Settanta e immortalata in una celebre fotografia. L'estetica della maglia richiama l'originale indossata dalla band, con la sigla PFFC in evidenza e, sul retro, il logo celebrativo del cinquantesimo anniversario dell'album in una versione ideata per l'Inter.

Sarà disponibile anche uno speciale bundle con t-shirt inedita e vinile blu esclusivo, oltre a una Anthem Jacket Limited Edition in confezione dedicata. La vendita dei prodotti è partita negli store online e nei punti vendita fisici nerazzurri, con accesso anticipato all'Anthem Jacket per i membri loyalty.

La collezione unisce mondi apparentemente distanti con un filo conduttore: la passione e la capacità di parlare a diverse generazioni attraverso linguaggi universali. Sul significato e l'obiettivo dell'iniziativa, Luca Adornato, Brand & Marketing Director di FC Internazionale Milano, ha dichiarato: "Questa collezione rappresenta pienamente la nostra visione: rendere l'Inter un brand globale capace di dialogare in modo autentico con mondi diversi, creando prodotti ed esperienze che vadano oltre il calcio e parlino non solo ai nostri tifosi, ma anche a un pubblico più ampio. La musica è parte integrante della nostra identità e, negli anni, abbiamo costruito un percorso che ci ha resi sempre più protagonisti in questo ambito. La collaborazione con i Pink Floyd, una delle band che ha scritto la storia della musica mondiale, segna una tappa fondamentale di questa evoluzione".



Sul fronte Sony Music, Luca Fantacone, Catalogue Director, aggiunge: "La musica e il calcio spesso si connettono in modo sorprendente e ciò che lega Pink Floyd, Inter e Sony ne è una brillante dimostrazione. È un onore per Sony Music Italy celebrare la legacy di una band immortale e di uno storico club attraverso una collaborazione unica nel suo genere".



Parallelamente, Sony Music lancia anche la ristampa di Pink Floyd - live from the Los Angeles Sports Arena, April 26th, 1975, versione restaurata dello storico concerto realizzata da Steven Wilson e destinata sia agli appassionati della band che ai collezionisti. Il disco, già incluso nell'edizione cofanetto Wish You Were Here 50, sarà disponibile dal 18 aprile in versione 4LP trasparente esclusiva Record Store Day e dal 24 aprile in formato 2CD. Entrambe le edizioni racchiudono l'intera performance restaurata e rimasterizzata.



La fusione tra musica iconica e identità sportiva si traduce così in un'operazione culturale capace di creare un ponte tra epoche e passioni, confermando il potenziale delle collaborazioni tra artisti e realtà sportive di respiro internazionale.