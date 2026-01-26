Intimissimi celebra San Valentino 2026 con una nuova idea di seduzione: più libera, luminosa e personale

Per San Valentino 2026, Intimissimi firma una collezione che va oltre il concetto tradizionale di lingerie e racconta l’amore attraverso una seduzione contemporanea, intima e consapevole. Cuori, pizzi, trasparenze e raffinati tocchi dorati diventano il filo conduttore di una proposta che unisce dolcezza e carattere, interpretando la femminilità moderna in tutte le sue sfumature.

La nuova collezione Intimissimi San Valentino 2026 prende vita all’interno di una villa italiana dall’eleganza senza tempo. La luce naturale avvolge gli ambienti e valorizza morbidezze, volumi e dettagli preziosi, creando un’atmosfera intima e sofisticata. Protagonista della campagna è una donna sicura di sé, che vive la lingerie non solo come capo da indossare, ma come gesto di stile ed espressione personale. La seduzione diventa così un linguaggio, capace di raccontare identità, emozioni e libertà.

Il cuore pulsante della collezione è The Love Club, la linea più iconica della stagione. Qui il romanticismo si traduce in una fantasia a cuoricini vivace e giocosa, impreziosita da fiocchi in raso removibili che permettono di personalizzare ogni look. Una femminilità luminosa e spontanea che trova nel total black una chiave sorprendente: elegante, decisa, ma sempre delicata sulla pelle. Con The Love Club, Intimissimi San Valentino riscrive il concetto di romanticismo in chiave contemporanea.

Accanto a questa anima dolce si sviluppa il lato più grintoso della collezione con Flirt Fearlessly. Qui la seduzione si fa più audace e prende forma attraverso laccetti, cut-out e micro-borchiette che illuminano l’intramontabile nero. È una proposta che parla a una donna che non ha paura di osare, che sceglie una lingerie capace di valorizzare il corpo con carattere e personalità. La sensualità non è mai eccessiva, ma costruita attraverso dettagli che catturano la luce e lo sguardo.

La dimensione più sofisticata emerge con Playful Glamour, dove pizzi delicati, trasparenze leggere e accenti dorati disegnano silhouette eleganti e armoniose. La seduzione diventa più morbida, più raffinata, quasi sussurrata. È una femminilità brillante che punta sull’equilibrio tra allure e comfort, perfetta per chi desidera vivere il San Valentino con Intimissimi come un momento di stile, non solo di romanticismo.

A completare il racconto arriva Elegance Embodied, la linea che porta l’intimità nel mondo dell’homewear. Un top e un pantaloncino in pizzo trasformano la dimensione privata in un rituale di charme rilassato. L’idea è quella di una lingerie che non resta nascosta, ma accompagna la quotidianità con naturalezza ed eleganza, rendendo ogni gesto parte di una celebrazione personale dell’amore.

Con la collezione San Valentino 2026, Intimissimi conferma la propria visione: la lingerie non è solo seduzione, ma identità. In equilibrio tra romanticismo e carisma, gioco e sensualità, il brand trasforma ogni capo in un mezzo di espressione autentica. Perché oggi la vera seduzione nasce dalla libertà di essere se stesse, di scegliere come raccontarsi e di indossare l’amore direttamente sulla pelle.

Tra atmosfere luminose, dettagli preziosi e linee iconiche, Intimissimi San Valentino 2026 diventa così un invito a vivere la femminilità con consapevolezza, stile e passione, celebrando l’amore in tutte le sue forme, dentro e fuori dall’intimità.