Intimissimi svela la nuova collezione San Valentino 2025. Un tributo all’amore, che unisce eleganza, sensualità ed energia. Ispirata al fascino retrò ma con un tocco contemporaneo, questa linea è perfetta per donne con carattere, che cercano un look sensuale ed iconico. Ogni capo è pensato per far sentire ogni donna affascinante e irresistibile, con un design che trasmette sicurezza, proprio come un amore che è dolce e travolgente al tempo stesso. La campagna, pensata per vivere sui social, segue i trend più attuali, creando contenuti che parlano di autenticità, connessione ed estetica, con un pizzico di ironia: l’elemento essenziale per la storia d’amore perfetta.

La linea More Amore emerge nei colori intramontabili del rosso e del nero, simboli di passione e romanticismo. Il tulle jacquard con la scritta “more amore” avvolge il corpo con un’aria giocosa e sofisticata, mentre un charm a forma di cuore arricchisce ogni creazione con un tocco di dolcezza. Perfetta per chi desidera un San Valentino spensierato, questa serie celebra l’amore in modo leggero ed ironico.

Elegante e raffinata, la linea Glisten in the Light incanta con il pizzo floreale color talco, impreziosito da patch ricamate con perline e paillettes tono su tono. Questa collezione è pensata per la donna romantica ma sensuale o per chi cerca una delicatezza sofisticata, evocando la magia dei dettagli.

Le linee Frou Frou Romance e The Simplest Pleasures esplorano la poesia dei nastri, fiocchi e ricami seducenti. Frou Frou Romance è pensata per chi ama un allure fresco e irresistibilmente sensuale, con balconcini e guêpière che evocano un’atmosfera giocosa e raffinata. The Simplest Pleasures, ispirata al pizzo Chantilly e ai dettagli in tulle trasparente, è il perfetto incontro tra il romanticismo e la personalizzazione, grazie ai nastri in raso sfilabili che permettono di creare un look unico.

Per chi desidera osare con classe, la linea Sleepless Nights propone pizzi floreali trasparenti abbinati a una sensuale retina, con sottili cordini dorati annodabili al collo, per un effetto choker che esalta il décolleté in modo audace e sofisticato.

Con la nuova collezione di San Valentino, Intimissimi celebra l’amore in tutte le sue forme, con eleganza, passione e una sensualità spensierata che conquista ogni donna, ricordandole che l’amore per se stessa è tanto importante quanto quello per gli altri.