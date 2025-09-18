IRON MAIDEN: Il 17 giugno 2026 a Milano la tappa italiana del RUN FOR YOUR LIVES TOUR

Gli Iron Maiden si preparano a scrivere una nuova pagina nella storia della musica metal in Italia. Il 17 giugno 2026, la leggendaria band britannica salirà sul palco dello Stadio San Siro di Milano con il tour “Run For Your Lives”, segnando il debutto del genere heavy metal in uno degli stadi più iconici del Paese. Questa data segnerà il 50° anniversario della band, che ha visto gli Iron Maiden vendere oltre 130 milioni di copie dei loro album e suonare in oltre 2.400 concerti in tutto il mondo.

Per l’occasione, la scaletta comprenderà una selezione di brani dai loro album storici che vanno dall’omonimo debutto nel 1980 fino a “Fear Of The Dark” del 1992, promettendo uno spettacolo che già si preannuncia come il più spettacolare della loro carriera.

I biglietti per l’evento di Milano saranno in vendita dalla settimana del 22 settembre. I fan potranno accaparrarsi i tagliandi attraverso la prevendita del Fan Club Iron Maiden dal 22 al 27 settembre, e successivamente attraverso Metalitalia.com e le vendite generali su Vivaticket e MC2Live.com a partire dal 27 settembre.

Il “Run For Your Lives Tour” inizierà in Europa, attraversando importanti città e festival prima di continuare in altre parti del mondo. “Siamo tutti entusiasti di questo tour. I fan sono stati fantastici, la scaletta è perfetta per il 50° anniversario, lo spettacolo è probabilmente il nostro migliore di sempre e la richiesta di biglietti è stata incredibile,” ha dichiarato Steve Harris, bassista degli Iron Maiden.

Il manager Rod Smallwood ha aggiunto: “Siamo rimasti assolutamente sbalorditi dalla reazione straordinariamente positiva dei nostri fan e dei media mainstream. Sapevamo di aver creato uno spettacolo speciale, ma l’energia dei fan a ogni singolo concerto è stata colta dalla band, e penso che abbiamo tutti vissuto un’esperienza davvero memorabile, probabilmente il nostro miglior tour di sempre”.

Contestualmente a ogni tappa del tour, la band sta espandendo il concetto del popolare Eddie’s Official Pop-Up Dive Bar, offrendo ai fan un’esperienza unica con birra, vino, cibo e merchandising esclusivo prima e dopo i concerti.

Gli Iron Maiden promettono annunci straordinari per i fan al di fuori dell’Europa nel 2026, prima di prendersi un meritato riposo dai tour nel 2027. Con una carriera che si avvicina ai cinque decenni di successi, questa storica band continua a esplorare nuovi orizzonti e a cementare il suo leggendario status nella storia della musica rock e heavy metal.