IRON MAIDEN: saranno i TRIVIUM ad aprire l’unica data italiana del 2026 allo Stadio di San Siro

Sarà un evento storico per la musica dal vivo italiana. Il 17 giugno 2026 gli Iron Maiden approderanno allo Stadio San Siro di Milano per l’unica data italiana del “Run For Your Lives World Tour 2026”, in occasione del cinquantesimo anniversario della leggendaria band britannica. Ad aprire la serata saranno i Trivium, gruppo metalcore statunitense guidato da Matt Heafy, tra i più rappresentativi della scena internazionale.

Per la prima volta nella storia, una band heavy metal si esibirà all’interno dello stadio più iconico d’Italia, un palcoscenico riservato finora ai grandi concerti pop e rock. San Siro diventerà la “Scala del Metal”, accogliendo decine di migliaia di fan pronti a celebrare cinque decenni di carriera di una delle formazioni più influenti del genere.

I Trivium, reduci dal recente EP “Struck Dead” pubblicato il 31 ottobre 2025, tornano in Italia dopo il successo dei tour con i Bullet for My Valentine e delle partecipazioni ai principali festival internazionali. La band statunitense ha costruito nel tempo una carriera di oltre vent’anni, mescolando sonorità imponenti e complesse influenze tra heavy, progressive e black metal. Tra i loro lavori più acclamati figurano “Ascendancy” (2005), certificato oro nel Regno Unito e premiato da Kerrang! come “Album dell’anno”, “In Waves” (2011) e “In The Court Of The Dragon” (2021).

Per gli Iron Maiden, la data milanese rappresenterà una delle tappe centrali del tour europeo che attraverserà Grecia, Bulgaria, Romania, Slovacchia, Germania, Paesi Bassi, Francia e Portogallo, con una conclusione nel Regno Unito prevista per l’11 luglio 2026. Questa tournée speciale segna il cinquantesimo anniversario della band, con una scaletta che proporrà i più grandi successi tratti dagli album pubblicati dal 1980 a “Fear Of The Dark” del 1992.

In oltre mezzo secolo di carriera, gli Iron Maiden hanno conquistato più di 130 milioni di dischi venduti e oltre 2400 concerti eseguiti in tutto il mondo, ricevendo riconoscimenti prestigiosi come i Grammy e i Brit Awards. Una vera e propria istituzione dell’heavy metal globale.

Il bassista e fondatore Steve Harris ha raccontato l’entusiasmo per il tour: “Siamo tutti entusiasti di questo Run For Your Lives Tour. I fan sono stati fantastici, la scaletta è perfetta per il 50° anniversario, lo spettacolo è probabilmente il nostro migliore di sempre e la richiesta di biglietti è stata incredibile, con quasi tutti i biglietti esauriti e oltre un milione di fan presenti. Quindi abbiamo pensato di suonare altri concerti in Europa prima di partire per altre parti del mondo più avanti nel corso dell’anno.”

Il tour non si limiterà ai concerti. Proseguirà anche il progetto degli Eddie’s Official Pop-Up Dive Bar, spazi inclusivi e gratuiti dove i fan potranno incontrarsi prima e dopo lo spettacolo, degustando birra Trooper, vino Darkest Red, e trovando merchandising esclusivo e intrattenimento dedicato.

L’appuntamento del 17 giugno 2026 a Milano è destinato a entrare nella leggenda. Per la prima volta il tempio del calcio ospiterà una celebrazione epica del metal, con due band simbolo di generazioni diverse unite sullo stesso palco. Una serata che promette di riscrivere la storia dei grandi concerti in Italia.